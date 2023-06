Bane Nor utreder togstopp ved Polarsirkelen

Dersom SJ Norge får det som de vil, kan du fra 2025 gå av toget på Polarsirkelen, skriver Rana Blad , som siterer Tog24.

– Vi ser nå på mulighetene for et slikt togstopp ved Polarsirkelen. Dette er en type initiativ vi i Bane Nor setter stor pris på, og vil berømme SJ for den jobben de gjør sammen med andre togselskaper med å fornye synet på norsk togdrift, sier Henning Scheel, konserndirektør for kunde og marked i Bane Nor.

Alle Nordlandsbanens tog krysser hver dag Polarsirkelen, noe som er en spektakulær opplevelse for turister fra både inn- og utland.

– Polarsirkelsenteret, med over 160.000 besøkende i året, ligger her og har åpent fra 1. mai til midten av oktober. I dag må alle besøkende kjøre bil eller buss for å besøke senteret. Mange av disse kunne reist klimavennlig med tog om det var holdeplass for togstopp her, sier Rikke Lind, direktør i SJ Norge.