Bane Nor: Togforsinkelser i Oslo vil trolig vare ut dagen – må rette feil på natta De store togproblemene i Oslo kommer til å vare ut dagen. Bane Nor opplyser at de må rette feilen natt til torsdag.

Det er store forsinkelser på alle tog til og fra Oslo onsdag. Arkivfoto: Eirik Helland Urke