Bane Nor: Testkjøringen av Follobanen har gått bra så langt

– Testkjøringen har gått hele natten uten problemer med anlegget vårt, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor til NTB.

Testkjøringen av jernbanestrekningen mellom Oslo og Ski startet søndag kveld.

– De har kjørt gjennom tunnelen hele natten, og kjøringen ble avsluttet før morgenrushet, sier Frimannslund.

Han opplyser at testkjøringen gjenopptas klokka 19 mandag kveld.

Brann i koblingshus

Follobanen har kostet staten 36,8 milliarder kroner. Den åpnet 11. desember, men måtte stenge allerede 20. desember på grunn av en brann i et koblingshus på Ski stasjon.

Tidligere hadde Bane Nor som mål å åpne banen 12. februar, men åpningen av banen ble utsatt på ubestemt tid.

Siden midten av januar har det pågått testing av Follobanen, som igjen har avdekket flere utfordringer og feil.

Bane Nor opplyser at disse nå er rettet opp og at de har kunnet strømsette anlegget igjen.

Dermed ble kjøringen startet opp igjen.

Omfattende testprogram

– Vi har planlagt et omfattende testprogram i godt samarbeid med Vy, som stiller med togsett og personell. Hele hensikten med testprogrammet er å avdekke utfordringer og reparere der det eventuelt trengs, før vi endelig kan åpne Follobanen for persontrafikk igjen, sa konserndirektør for utbygging Stine Undrum i Bane Nor søndag kveld.

Hun opplyste videre at de ville bruke natten så effektivt som mulig.