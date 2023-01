Bane Nor har brukt over 1,3 milliarder på konsulenter på Follobanen Bane Nor brukte over 1,3 milliarder kroner på konsulenter på Follobanen fra 2015 til 2022. Det er mer enn de brukte på egne ansatte, skriver Byggeindustrien.

I snitt ligger konsulentutgiftene på Follobanen-prosjektet på litt under 165 millioner årlig fra 2015 til 2022. Foto: Terje Pedersen/NTB