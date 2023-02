Ballongekspert frykter at «spionballongene» skal ødelegge for fredelige ballonger

Flere ballonger har blitt observert over USA og Canada etter at den kinesiske ballongen ble skutt ned i USA 4. februar. Ifølge NTB har nedskytingen av til sammen fire objekter utløst et skred av rykter, feilinformasjon og konspirasjonsteorier. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sa til Dagbladet denne uken at heller ikke Norge har vært skånet for ukjente ballonger.

Kjell Bøen, tidligere sjef for ballong- og rakettavdelingen i Andøya Space, nå seniorrådgiver, sier at det har blitt sluppet opp godt over 450 ballonger fra Norge, men påpeker at disse ble brukt til forskning.

Han tror ikke all oppmerksomheten rundt ballonger fører noe godt med seg.

– Det er synd om romforskere med fredelige formål skal bli mistenkeliggjort som følge av dette, sier Bøen til TU. Han legger til at det kan skje hvis land blir mer restriktive med å gi overflyvningstillatelse.

Norsk-italiensk ballongferd

Den største ballongen som er sendt opp fra Norge, var på 800.000 kubikkmeter og hadde en nyttelast på 1,5 tonn.

Det skjedde i forbindelse med et samarbeid Andøya Space hadde med Italian Space Agency (ASI) i årene 2003 til 2010. Samarbeidet gikk ut på å sende opp ballonger som skulle holde seg lenge i lufta.

– Alle romforskere ønsker lange måleserier. Et par ganger i året får man det som kalles polar vortex, at vinden får en tilnærmet sirkulær bevegelse i stratosfæren over polområdene. Dette kan man utnytte ved å la ballongen følge polarvirvelen for å få lang flukttid. Amerikanerne har lenge gjort dette rundt Antarktis, og vi ville utnytte det samme fenomenet fra Svalbard – bare med enklere logistikk og lavere kostnader enn i Antarktis, sier han.

Måtte avlyse

Det gikk imidlertid ikke som planlagt.

– Men så er det sånn at man er avhengig av overflyvningstillatelse i landene man skal fly over, i dette tilfellet Canada, USA, Danmark og Russland. Alt dette var standardprosedyrer og greit, med unntak av i Russland. Vi prøvde alle administrative og diplomatiske kanaler, både fra Norge og Italia, for å få tillatelse i Russland, men uten hell. Det førte til at vi i 2010 terminerte samarbeidet med italienerne om et tjenestetibud med ballonger fra Svalbard, sier Bøen.

Heliumballongen hadde en nyttelast på 1,5 tonn. Den tynne plastduken i ballongen hadde omtrent samme vekt. Ballongen måtte imidlertid tas ned lenge før den nådde russisk luftrom.

Til sammen ble det sluppet 14 ballonger fra Svalbard. En av dem holdt seg oppe i 39 dager uten å komme i nærheten av Russland, noe som var rekord inntil Nasa klarte 41 dager i Antarktis et par år senere, ifølge Bøen.

Vil ikke spekulere

Gunnar Hult, professor i forsvarssystemer ved den svenske forsvarshøyskolen, har tidligere sagt til TT, Sveriges svar på NTB, at kineserne har full kontroll på hvor ballongene beveger seg. Sånn sett tror han ikke på Kinas fortelling om en værballong på avveie.

Bøen vil ikke ta stilling til det, men sier at ballongene Norge sendte opp, ikke kunne styres.

Materiale innhentet i letingen etter vrakrester fra den kinesiske ballongen som ble skutt ned utenfor South Carolina, forberedes på overlevering til FBI. USA sier at de ifra vrakrestene har hentet inn elektronikk som kan brukes i etterretning. Foto: Ryan Seelbach / U.S. Navy via AP / NTB

– Tror du det er hold i Kinas forklaring om at dette er værballonger som har blåst ute av kurs?

– Det er umulig å si. Det blir bare spekulasjoner, og det vil jeg ikke bidra til. Det har vel ikke kommet noe konkret om hvilke typer sensorer disse ballongene hadde, sier han.

Han tror heller ikke den økte oppmerksomheten rundt ballonger vil bidra til mer ballongforskning.

– Det tror jeg ikke. Jeg tror satellitter kan gi like høyoppløselige bilder som ballonger. Den eneste fordelen med ballonger er kanskje at de beveger seg sakte over et område, noe som gjør at de kan få med seg mer informasjon, sier han.

Dabbet av i Norge

Etter det norsk-italienske prosjektet havarerte, har det ikke vært store ballongprosjekter i Norge. Her til lands var det primært forskere fra Universitetet i Bergen som drev med ballongforskning, men mange av dem har nå gått av med pensjon. Bøen skal også gå av med pensjon snart.