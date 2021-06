Ballastvannsystem viser havner hvor vannet er for grumsete til å kunne renses

Urenset ballastvann fra skip kan bidra til å spre organismer, bakterier og virus til farvann de ikke hører hjemme. Kravene fra Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) som trådte i kraft i 2019, innebærer at alle skip må ha et godkjent ballastvannrensesystem, og siste frist for å installere rensesystemet er i september 2024.