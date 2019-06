Bakterieutbruddet i Askøy på retur, men smittekilden er fortsatt ikke funnet

– Vi ser en signifikant reduksjon i hvor mange som har henvendt seg til legevakten siste døgn. Ingen er heller blitt henvist til Haukeland universitetssjukehus, sier varaordfører Bård Espelid.

Onsdag morgen satt ledelsen i Askøy kommune i nytt krisemøte sammen med blant andre representanter for legevakten og Folkehelseinstituttet.

Til nå er flere tusen askøyværinger blitt syke som følge av Campolybacter-bakterier i drikkevannet på sørsiden av øya. Det siste døgnet har legevakta på Askøy registrert 20 nye sykdomstilfeller.

Mistanken styrket

Mistanken om at det mye omtalte høydebassenget på Øvre Klepp er smittekilden, er ytterligere forsterket, ifølge Espelid. Av sju vannprøver som kommunen har tatt av drikkevannet, inneholder fire bakterien. Alle fire er tatt i området rundt og i høydebassenget. De tre andre prøvene er negative.

– Men vi utelukker ikke andre smittekilder. Vi må være helt sikre før vi setter i gang vannforsyningen igjen. Folk må vite at vannet er trygt, sier Espelid.

Når dette kan slås fast med sikkerhet, er fortsatt uklart.

– Vi håper vi vil være nærmere svaret i løpet av dager, er alt Espelid vil si.

Høy kostnad

Hvordan smitten eventuelt har kommet inn i bassenget, vet man heller ikke.

– Det er det store spørsmålet, sier Espelid.

Det kan være gjennom avføring fra dyr som har kommet via vann som har lekket inn i høydebassenget. Men det er også teoretisk mulig at bakterien stammer fra mennesker og har lekket inn i vannforsyningsanlegget via kloakkrør, ifølge varaordføreren.

Siden indikatorbakterien E.coli har forholdsvis lav overlevelsestid, er det trolig snakk om en relativt fersk tilførsel av tarmbakterier.

– Men vi må være våken for at det ligger et kadaver i nærheten og råtner, sier Espelid.

En av de infiserte vannprøvene er tatt like ved Kleppe skole. Der var tirsdag 97 av nesten 360 elever syke, samt ti lærere.

Hvor mye det omfattende sykdomsutbruddet har kostet, har kommunen foreløpig ikke hatt tid til å regne på.

– Men det vil bli et betydelig beløp. Og vi er en kommune med svak økonomi, sier Espelid.

Erkjenner svikt

Han erkjenner at kommunen har sviktet når det gjelder å sikre rent drikkevann til innbyggerne. Blant annet er planene om et nytt drikkevannsanlegg som ble lagt allerede i 2002, utsatt til 2026.

– Dette skulle ikke ha skjedd, sier Espelid, som samtidig lover at ingen stein skal være usnudd når det gjelder å finne ut hvordan en slik krise kunne oppstå.

Blant annet vil rutinene med ikke å sjekke vannet etter at det har gått fra renseanlegget og opp i høydebassenget bli revurdert. Det skal være flere år siden vannet fra Øvre Klepp høydebasseng har blitt testet.