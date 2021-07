Bakkesensorer er nå montert på 120 HC-plasser i Oslo sentrum

Bymiljøetaten i Oslo gjennomfører nå et stort pilotprosjekt for å forbedre parkeringstilbudet til forflytningshemmede. En del av dette prosjektet er å teste smart parkering ved hjelp av bakkesensorer. Løsningen, som inkluderer sensorer og kommunikasjonsteknologien NB IoT, er nå tilgjengelig for brukerne gjennom appen «Bil i Oslo».