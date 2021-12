Avslutter leasing etter null stjerner. Kan gi oppdatert Renault Zoe

Euro NCAP testet nylig den europeiske storselgeren Renault Zoe. Resultatet kan ikke beskrives som annet enn katastrofalt for diamantmerket: Null av fem stjerner.

I kjølvannet av dette har bilistorganisasjonen ADAC, omtrent tilsvarende NAF i Norge, fjernet Zoe fra sitt leasingtilbud. Dette skal være midlertidig, skriver Automobilwoche.

For Renault har angivelig planer om å kare til seg stjerner i Euro NCAP-testen.

Selv om resultatet er oppsiktsvekkende, og åpenbart en stygg bulk i merkevaren, er det ikke nødvendigvis så ille som det kan se ut.

Fra fem til null stjerner

Zoe fikk fem av fem stjerner da den ble kollisjonstestet i 2013. Siden den gangen har Euro NCAPs krav blitt oppdatert flere ganger, og den opprinnelige testen er ikke lenger gyldig.

For Renault Zoe er det særlig kravet om automatisk brems som straffer dem. Euro NCAP tester som regel grunnmodeller, og i basiskonfigurasjon har ikke Zoe denne funksjonen.

Om en bil ikke har sikkerhetsutstyr Euro NCAP krever, blir det automatisk null stjerner. Om for eksempel Mercedes EQS, som kommer svært godt ut i testene, ble levert uten automatisk nødbrems i grunnmodell, hadde den også automatisk fått null stjerner.

Kravet om automatisk nødbrems som standard ble innført i 2016, og kravet til funksjonaliteten har blitt oppdatert to ganger siden det. Renault har med andre ord hatt god tid på seg til å tilby funksjonen som standard på alle modeller. Den nyeste versjonen av Zoe kom i salg i 2018.

Zoe skal være i Renaults modellutvalg frem til 2024, når den erstattes av den kommende Renault 5.

Renault Zoe i Euro NCAP-kollisjonstest. Foto: Euro NCAP

– Har sovet

At bilen ikke samtidig kom med oppdatert sikkerhetsfunksjonalitet som standard var en dårlig strategi, noe Renault nå er i ferd med å innse. En kilde i Renault i Paris sier til avisen at «noen må ha sovet mye».

Løsningen skal ifølge avisens kilde være å så snart som mulig inkludere nødbrems som standardutstyr på alle utstyrsnivåer. Dette kan skje så tidlig som våren 2022. Det vil neppe føre til fem stjerner som i 2013, ettersom Zoe generelt fikk forholdsvis svake resultater i kollisjonstestene.

Den gjorde det særlig svakt testen hvor den treffer en stolpe med førersiden, og kollisjoner hvor bilen treffes fra motsatt side av føreren. Bilen har dessuten fått dårligere airbager enn tidligere varianter.

ADAC sier til Automobilwoche at de nå går gjennom Euro NCAP-resultatene sammen med Renault. Bilprodusenten skal allerede ha klekket ut en plan som skal gjøre at en eventuell ny kollisjonstest ikke ender med null stjerner.

På ADACs nettsider står Zoe fremdeles oppført som leasingbil, med teksten «Tilbake snart!».

Renault har leaset ut over 7000 Zoe via ADAC siden 2018, skriver avisen.

Slik fungerer testene

Euro NCAP (New Car Assessment Programme) er en europeisk organisasjon basert i Belgia, som finansieres av blant andre EU og ulike nasjonalstater.

Test av en bilmodell krever inntil fire biler. Disse kjøpes av Euro NCAP, og innkjøpene gjøres anonymt slik at bilprodusentene ikke på forhånd vet hvilke biler som skal leveres. Det er først når Euro NCAP har skaffet bilene at bilprodusentene informeres, og har mulighet til å komme med eventuelle innspill. Dette kan for eksempel være at bilmodellen står overfor en snarlig oppdatering av sikkerhetssystemene.

I noen tilfeller skaffer Euro NCAP bilene direkte fra produsenten. I disse tilfellene gjøres et tilfeldig utvalg av produksjonsmodeller.

Testkriteriene (PDF) oppdateres jevnlig, men som regel ikke oftere enn annethvert år. Prosedyrene ble sist oppdatert i 2020. Poengskalaen går fra null til fem stjerner. At en bil få null stjerner betyr at bilen oppfyller krav til typegodkjenning, men at den mangler moderne sikkerhetsteknologi.

Et testresultat er gyldig i maks seks år etter at det er publisert. Om standard sikkerhetsutstyr fjernes fra modellen før dette, gjøres det opprinnelige resultatet ugyldig.

Euro NCAP vurderer resultatene 12 måneder etter de ble publisert for å undersøke om de fortsatt skal være gyldige. Dette gjentas hvert år i til sammen seks år.

Om en bilmodell strykes får produsenten anledning til å sponse gjennomføring av ny test. Euro NCAP vurderer selv om de ønsker å gjennomføre testen.