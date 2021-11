Avis: Tesla starter tysk produksjon i desember

Tesla starter serieproduksjon av elbiler ved sin nye fabrikk i Grünheide i Brandenburg utenfor Berlin i desember. Det er ventet at fabrikken vil få sine tillatelser av delstatens miljødirektorat i løpet av de neste dagene.

Dette ifølge den tyske bilindustriavisen Automobilwoche.

Tesla trenger en igangsettelsestillatelse fra delstatsmyndighetene i Brandenburg for å starte produksjonen av biler ved fabrikken, som i all hovedsak er ferdig bygget. Bilprodusenten har vært klar, men obligatoriske høringsrunder for lokale innbyggere har ført til utsettelser.

Tesla planla opprinnelig å starte produksjonen i juli 2021.

1000 biler i uken

Fra begynnelsen av januar skal produksjonen være 1000 biler i uken. Det estimeres ifølge avisen at Tesla vil produsere 30.000 Model Y i løpet av første halvår neste år. Opptrappingen av produksjonen vil gå gradvis, og målet er å bygge en halv million biler i året når fabrikken er i full drift.

Rundt 12.000 personer skal ansettes ved fabrikken. I dag skal det være rundt 1800 ansatt i Grünheide.

Det er Tesla Model Y som skal i produksjon i Grünheide. De første fem eksemplarene skal allerede være ferdig produsert, men skal ikke ha blitt bygget på produksjonslinjen.

Åpner også fabrikk i Texas

Åpningen av fabrikken sammenfaller med åpning av en fabrikk i Austin i Texas i USA. Denne skal starte produksjon av biler innen nyttår, skriver Reuters. Tesla-sjef Elon Musk har tidligere sagt at de planlegger å starte begrenset produksjon av Model Y der i løpet av året, før de kommer i gang med volumproduksjon i 2022.

Automobilwoche anslår at de to nye fabrikkene vil sørge for at Tesla kan selge 1,3 millioner biler i 2022. Fra før produserer Tesla biler i Fremont i California, og i Shanghai i Kina. De fleste bilene Tesla leverer til Europa kommer fra sistnevnte fabrikk.

Om Tesla leverer 1,3 millioner biler i 2022, vil det trolig gjøre Tesla til en større bilprodusent enn Volvo Cars og Mitsubishi og på størrelse med Škoda, skriver avisen.

De nye fabrikkene har både batteri- og bilproduksjon.