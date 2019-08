Avinors elfly har tørket opp - nå skal komponentene sendes til Slovenia

Foreløpig er det for tidlig å si hva som førte til at motoren sviktet på Norges eneste elfly for to uker siden.

Det var på ettermiddagen onsdag 14. august at Avinors eksperimentelle elfly (LN-ELA) av typen Pipistrel Alpha Electro mistet motorkraften på vei til Arendal lufthavn Gullknapp. Flygeren, Avinor-sjef Dag Falk-Petersen, lyktes med å nødlande i Nornestjønn og endte opp-ned, flytende i vannet.

De første undersøkelsene indikerer at batteriene hadde høy ladestatus og -kapasitet da motorsvikten oppsto, akkurat slik fartøysjefen fortalte media etter den vellykkede nødlandingen. Det gjenstår fortsatt å få lastet ned data fra batteriets tilhørende elektronikk, som kan bidra til en grundigere analyse av batteriets helsetilstand.

Undersøkes i Slovenia

Alpha Electro-flyene er ikke utstyrt med ferdsskriver. Men samlet sett er det såpass mange instrumenter med lagringsenheter om bord at det kan være gode muligheter for å kartlegge flyturen og flyets tilstand godt.

Et av de vesentlige instrumentene overvåker motor og batteri, og havarikommisjonen håper å kunne hente ut data fra dette minnekortet. Det er også en gps i flyet, samt høydemåler og kunstig horisont, som alle lagrer data.

Den første flygningen med Pipistrel Alpha Electro-flyet i Norge fant sted i juni 2018.

– Neste trinn blir å få ut motor, inverter og kjøleenhet. Dette vil bli undersøkt av produsenten under vårt påsyn, opplyser havariinspektør Jon Sneltvedt som leder undersøkelsen hos Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Det som rent praktisk skjer da, er at komponentene sendes til Pipistrel-fabrikken i Slovenia i en forseglet boks og blir stående der uåpnet fram til de norske havariinspektørene ankommer.

Sneltvedt forteller at de har opprettet god kontakt med flyprodusent og den slovenske havarikommisjonen som også deltar med akkreditert representant i undersøkelsen. Produsenten har blant annet gitt anvisning til hvordan batteriet kunne tas ut av flykroppen.

Ettersom elflyet endte opp i et tjern, har første trinn i undersøkelsen handlet mye om å ta ut og konservere de våte komponentene. At det er snakk om et elfly gjør at det er noen nye momenter for havarikommisjons arbeid i hangaren på Kjeller:

– Ja, det handler for eksempel om det som har å gjøre med mulig brannfare i et batteri som er blitt eksponert for vann, sier Sneltvedt.

Ulik framstilling

Dette er den tredje ulykken med et Pipistrel Alpha Electro. Den første skjedde i Nederland 13. oktober i fjor og var dessverre fatal. Flyet havarerte på et jorde under innflygning til gressbanen i Stadskanaal i Groningen og tok deretter fyr som følge av krasjen.

Pipistrel Alpha Electro Seter: 2

Vingespenn: 10,6 m

Tomvekt: 382,5 kg

Maksimal avgangsvekt (MTOW): 560 kg

Nyttelast: 177,5 kg

Motoreffekt: 50 kW (kontinuerlig), 60 kW (maks 1 min)

Marsjfart (optimal rekkevidde): 85 knop (157 km/t)

V NE : 130 knop (241 km/t)

: 130 knop (241 km/t) Steilehastighet (ved maksvekt og landingskonfigurasjon): 42 knop

Rekkevidde: 70 nautiske mil (130 km) + 20 prosent reserve

Batteri: 21 kWh (20 kWh utnyttbart)

Klatreevne: 1.220 ft/min (6,1 m/s)

Avgang- og landingsstrekning: 169/125

Pipistrel har tidligere vært tydelig på at det ikke er noen sammenheng mellom ulykkene i Nederland og Norge. Det er ingen ting som tyder på at flyet i Nederland mistet motorkraft.

Den andre ulykken skjedde i Sveits 3. januar i år. Heller ikke her har det kommet noen havarirapport ennå, men beskrivelsen av hendelsesforløpet fra den sveitsiske havarikommisjonen og den slovenske flyprodusenten er ganske forskjellig:

Havarikommisjonen skriver at flyet mistet motorkraft like etter avgang og deretter måtte nødlande på et jorde og ble sterkt skadet av dette.

Teknisk Ukeblad har bedt Pipistrel-sjef Ivo Boscarol kommentere denne ulykken satt opp Avinor-flyet der det er ganske sikkert at motoren stoppet under innflyginga mot Gullknapp.

– Den utløsende årsaken til den harde landingen i Sveits er noe annet. Her forsøkte flygeren å lande i kraftig vind, og skadet flyet under landing, ikke på grunn av motorfeil. Motoren virket som den skulle, skriver Boscarol.