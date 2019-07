Avfallsbedriften I/S Norfors i Hørsholm har sluppet ut for store mengder dioksin. Til tross for påbud fra den danske Miljøstyrelsen har grenseverdiene blitt overskredet i tre av fem år på én forbrenningsovn. Selskapet vil ikke kommentere saken før i august.

(Foto: I/S Norfors)