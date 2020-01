Autonom minejakt tar mer tid å utvikle enn planlagt. Forsvaret må holde liv i bemannede minefartøy lenger

Forsvarsdepartementet besluttet for fem år siden å sette igang med konseptstudier for framtidige systemer til å finne og fjerne miner.

Sjøforsvaret ønsker i framtida i størst mulig grad å utnytte autonome og modulære systemer, samtidig som at de bemannede minerydderne er ved slutten av sin levetid.

Men som det ofte er med utvikling av ny teknologi, ikke minst forsvarsteknologi – det kan ta lengre tid enn planlagt. Det frykter iallfall forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som nå tar konsekvensen av dette:

Alta, Oksøy og Ula

– Fremtidig maritim minemottiltakskapasitet er et utviklingsprosjekt der vi vektlegger autonome systemer både for sveip og jakt. Undervannsfarkosten Hugin er i tjeneste, men vi ser allerede i dag at det er en risiko for at prosjektet knyttet til autonome fartøyer med sveip kan realiseres noe senere enn opprinnelig planlagt, sa forsvarssjefen på sin årlige tale på Oslo militære samfund mandag.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen holdt tale i Oslo militære samfund mandag kveld. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Der fortalte han at begge de to gjenværende minesveiperne i Alta-klassen og to av de tre gjenværende minejaktfartøyene i Oksøy-klassen nå skal levetidsforlenges utover 2025.

Dette er nødvendig for å sikre det han beskriver som en troverdig mineryddingskapasitet i påvente av leveransene av framtidige autonome minemottiltak. Alle fartøyene ble bygget av Kværner Mandal fra 1990 og levert Sjøforsvaret i perioden 1994-1997.

Dette er ikke de eneste fartøyene som må seile lenger enn opprinnelig planlagt. Dette gjelder også de 30 år gamle ubåtene i Ula-klassen. Norske og tyske myndigheter har så langt ikke lykkes å bli enige med det tyske verftet thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) i kontraktsforhandlingene om de nye 212CD-ubåtene. Dette ble offentlig kjent første gang da inneværende års forsvarsbudsjett ble lagt fram.

– Den foreløpige evalueringen har identifisert det som hensiktsmessig at partene bruker noe mer tid enn opprinnelig planlagt for å komme frem til en avtale, som kan ivareta Norges behov innenfor de helhetlige rammene som er satt for ubåtprosjektet. Leveransen av første ubåt var planlagt mot slutten av 2026. Denne tidsplanen blir sannsynligvis påvirket av den nåværende situasjonen, og ny tidsplan vil bli fastsatt gjennom de forestående kontraktsforhandlingene, heter det der.

Når første nye ubåt opprinnelig var planlagt, går an å diskutere. Forsvarssjefen sa mandag at båtprosjektet var ment å fremskaffe nye ubåter fra 2025. Tidligere er det anslått at den første ubåten kan være klar cirka sju år etter at den bestilles.

Hugin og Odin

Norge har lenge jobbet med ubemannede overflate- og undervannsfarkoster med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Kongsberg Maritime i spissen, og det er særlig på minejakt at Norge er langt framme – det som kalles MCM (minemottiltak, «mine counter measures»).

For et drøyt år siden gikk Norge sammen med tolv andre Nato-land inn i et samarbeid om å utvikle denne typen teknologi. Ifølge intensjonsplanen skal nasjonene samkjøre sine satsinger og forhåpentlig også kunne redusere kostnadene.

Sjøforsvaret bruker den autonome undervannsfarkosten Hugin for deteksjon, klassifisering og identifisering av miner, og kjøpte i 2017 fire komplette systemer. Arbeidet med Hugin startet på tidlig 1990-tall, og har vært i kontinuerlig utvikling. AUV-en utgjør en svært viktig komponent i videreutviklingen av den teknologien som skal inngå i neste generasjon sjøgående mineryddingssystemer.

Gjennom minekrig-konseptstudiene ble det også tatt fram en ubemannet samarbeidspartner for overflaten, en såkalt USV – ubemannet overflatefartøy for minemottiltak (eventuelt AUSV med «autonomous» foran).

Partneren heter Odin, og er en plastbåt som brukes som utviklingsplattform for anti-mine-krigføring og «launch and recovery» (LARS) av Hugin.

Mens Hugin kartlegger havbunnen, vil eventuelle miner som oppdages uskadeliggjøres med et fjernstyrt engangsvåpen som sendes ut fra Odin. I områder med kupert og steinet sjøbunn vil ubemannede båter detonere miner med minesveip.

Operasjonen overvåkes fra et bemannet fartøy som ligger utenfor faresonen. Dette kan være et sivilt spekket morfartøy som kan bidra til å redusere kostnadene. Slik FFI har lagt det fram, vektlegger de fleksible og modulære systemer og plattformer slik at de kan bytte ut og sette inn nytt og enda mer moderne utstyr etter hvert som det utvikles.