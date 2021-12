Australia kvitter seg med NH90: – Når noe ikke funker må vi finne noe annet

Australia har i likhet med Norge hatt store problemer med å få sine NH90-helikoptre til å yte som forutsatt, og nå tas det grep:

Ifølge forsvarsminister Peter Dutton skal de erstatte hele NH90-flåten med Sikorsky H-60 Black Hawk og MH-60 Seahawk.

Må kjøpe noe som fungerer

Bakgrunnen for avgjørelsen ble utdypet av statsminister Scott Morrison på en pressekonferanse fredag:

– Taipan-helikoptrene fungerer dessverre ikke som lovet, og da er vi nødt til å anskaffe annet materiell. Vi må sørge for at våre forsvarsstyrker har den best mulige utrustningen for å kunne forsvare dette landet, og Black Hawks kommer til å sørge for dette, sa han.

I juni ble hele den australske NH90-flåten satt på bakken. Det australske forsvaret pekte på avvik i vedlikeholdsprosedyrene som årsak til flyforbudet.

Statsministeren ble på pressekonferansen utfordret på hvorfor Australia har kastet bort så mange milliarder dollar på denne typen forsvarsanskaffelser, men gikk ikke med på dette premisset.

Hæren har 20 Black Hawks fra før, som etter planen skulle ha blitt faset ut og erstattet av MRH90 Taipan, som helikoptrene heter i Australia. Nå blir det altså nybygde amerikanske helikoptre som kjøpes inn.

H-60 er en arbeidshest i militær luftfart. Det er 43 år siden det første UH-60A Black Hawk-helikopteret ble levert til den amerikanske hæren. Siden har flytypen selvsagt blitt videreutviklet og oppgradert, og den har mange tiårs tjenestetid igjen. Det er et flerbrukshelikopter med stor F og i høyeste grad en utprøvd plattform.

Helikopterplattformen H-60, eller S-70 som er betegnelsen dersom de selges direkte fra Sikorsky, er levert i over 4000 eksemplarer og benyttes av 31 nasjoner, hvorav 11 europeiske. Dette er også en kandidat når det norske forsvaret skal kjøpe inn helikoptre for spesialstyrkene og Hæren.

Flere Seahawks

For et par måneder siden kom det signaler om at det gikk mot sluttstrek for Taipan i maritime operasjoner i den australske marinen, som har tilgang til 6 av de 46 australske NH90-helikoptrene.

Da ble det kjent at det australske forsvaret i stedet vurderte å kjøpe inn flere MH-60R Seahawk fra amerikanske Sikorsky.

Det var Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av forsvarsdepartementet, som 8. oktober kunngjorde at det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent salg av 12 MH-60R-helikoptre til Australia.

FMS-anskaffelsen («foreign military sales») har totalt en verdi på 985 millioner dollar (cirka 8,3 milliarder kroner) og vil ifølge amerikanerne styrke den australske marinens evne til å bekjempe overflatemål og anti-ubåtkrigføring (ASW) – det som på norsk også betegnes som anti-ubåtoperasjoner (AU).

Australia har 23 MH-60R Seahawk fra før, etter at ett helikopter gikk tapt 13. oktober, mens marinens seks NH90 fram til nå er brukt til logistikk og støtte.

Så langt har ikke DSCA meldt om noe potensielt FMS-salg av Black Hawk til Australia.

Sivil innleie

Laber tilgjengelighet på NH90-helikoptrene førte til at marinen måttet ty til innleie av helikoptre for ikke-skarpe oppdrag.

Også her til lands er dette et tiltak som vurderes, altså å leie inn sivil helikopterkapasitet for oppgaver som ikke krever like avanserte helikoptre som NH90.

Denne uka gikk Forsvarsmateriell ut med en markedsundersøkelse (RFI) der de henvender seg til industrien for å undersøke om det er mulig, og ikke minst hva det anslagsvis vil koste, å leie inn helikoptertjeneste for Kystvakten.