Auke Lont går av som Statnett-sjef

Styret i Statnett setter nå i gang prosessen med å finne en ny konsernsjef, og forventer å ha en erstatter på plass ved utgangen av januar 2021. Lont vil sitte i stillingen frem til det, og vil også stå til selskapets disposisjon frem til sommeren 2021.

– Selskapet har vært gjennom en rivende utvikling det siste tiåret, sikret kraftforsyningen og oppgradert og utvidet transmisjonsnettet for å legge til rette for omstillingen av energisystemet i Norge, sier Lont i en pressemelding.

Statnett opplever et økende antall henvendelser om tilknytning av ny produksjon og forbruk, og elektrifisering av virksomheter. Det er pågår også en digitalisering av kraftsystemet, og det er en stadig tettere sammenkobling av kraftsystemet på tvers av nettnivåer og landegrenser.

– Nå starter elektrifiseringens tiår og nye krefter bør få ta over stafettpinnen med å gjennomføre planene som vil sikre at fremtiden blir elektrisk, sier Lont.

Det gjenstår fortsatt store investeringer i det norske kraftnettet, og en rekke eldre anlegg skal fornyes. Det er også behov for et digitalt løft, skriver Statnett i meldingen.

– Selskapet har under Lonts ledelse bidratt til en sikker kraftforsyning og skapt et fundament som det skal bygges videre på for å realisere nasjonale klimaambisjoner, og som legger til rette for utvikling av ny og verdiskapende grønn virksomhet i Norge, skriver styreleder Jon Fredrik Baksaas.