Audi oppdaterer Q4 e-tron – får raskere lading

Audi ruller ut en programvareoppdatering denne våren, hvor Q4 e-tron-eiere blant annet vil få raskere lading.

Audi Q4 e-tron er bygget på samme plattform som Volkswagen ID.4, kalt MEB. Denne får også slik økning av ladehastigheten. En vesentlig forskjell er at mens ID.4 får sin oppdatering over internett, må Q4 e-tron inn på verksted for oppdateringen, da den ikke har slike muligheter.

Ifølge importøren skal kundene få mer informasjon om oppdateringen i løpet av våren.

Når oppdateringen er installert, skal Q4 e-tron kunne lades med inntil 135 kilowatt, mot 125 kilowatt i dag. Det er kun versjonene av bilen med 82 kilowattimer brutto batteri som får oppdatert ladeeffekt.

Ifølge Audi vil en ladeøkt fra 5 til 80 prosent gjøres på 29 minutter for Q4 e-tron 40, og 35 minutter for 45- og 50-variantene. Det er forbedringer i programvaren som styrer batteritemperaturen som gjør effektøkningen mulig.

Oppdatert infotainment

Av andre programvarenyheter i den kommende oppdateringen trekker Audi frem at Audi Connect får integrasjon av taleassistenten Amazon Alexa. Det er verdt å få med seg at Alexa ikke snakker norsk.

Mer nyttig er det da kanskje at den nye programvaren får støtte for individuelle brukerprofiler, samt oppdateringer av navigasjonssystemet som skal kunne presentere flere valg for siste etappe av ruten.

Audi oppdaterer også mobilappen. Når du sender over en kjørerute til bilen vil den automatisk legge inn ladestopp basert på trafikksituasjon og forbruket ditt. I tillegg kan brukerne sette ladenivå via appen, og få et varsel når bilen har oppnådd ønsket batteriprosent.

Større skjerm i nye biler

De som velger en ny Audi Q4 e-tron vil fra nå av få mulighet for å velge større infotainmentskjerm på 11,6 tommer. Dette blir standardutstyr i biler med tilvalgene «MMI pro» eller «MMI plus».

I tillegg blir det mulig å bytte kromdetaljer med sorte detaljer ved å legge til pakken «Black Optics Plus». Dette var tidligere kun mulig for «Edition One»-varianten av bilen.