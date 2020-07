Audi har lansert versting-versjonen av E-Tron

Siden E-Tron ble lansert, har de lovet en versjon med tre motorer skulle komme senere. Nå er den offisielt lansert.

E-Tron S, som den heter, kommer i både SUV- og sportback-utgave. Felles for de to er at de har til sammen makseffekt på 370 kilowatt og et moment på 973 newtonmeter. I denne utgaven gjør E-Tron, som fra før av er en motorsterk men ikke brutalt akkurat rask, en null til hundre-sprint på 4,5 sekunder.

Raskere

Det er en hel del raskere enn E-Tron 50 og 55, som bruker henholdsvis 6,8 og 6,6 sekunder til hundre. Samtidig har den en tidel raskere akselerasjon enn Tesla Model 3 Long Range AWD i standardutgave, tre tideler raskere enn Jagaur I-Pace, og seks tideler raskere enn Mercedes EQC.

Akselerasjonen er ikke hele poenget med å sette inn tre motorer. Bilen har én foran, og to bak.

Å ha en motor til hvert hjul bak skal gi såkalt «torque vectoring», hvor moment tilføres hvert hjul når det blir behov for det. Det sørger for at veigrepet optimaliseres, ved at det hjulet som har best grep kan få mer kraft.

Samme motorer

Audi bruker de samme motoroene som i dagens E-Tron-utgave, men motoren som sitter foran er flyttet bak, og motsatt.

Hva dette har å si for forbruket er ikke helt klart, men det er åpenbart ikke noen fordel for rekkevidden. Mens E-Tron 55 har 436 kilometer rekkevidde oppgitt, bykser den ned til 350 kilometer i E-Tron S-utgaven. Det til tross for at batteriet er det samme.

Bilen har to motorer bak. Bilde: ohm+pretzsch

Altså er det marginalt mer rekkevidde på S-utgaven enn på E-Tron 50, som har 332 kilometer oppgitt ettersom batteriet har mindre kapasitet.

Bilen kommer med eget sportsunderstell, som skal gi bilen en mer sportslig karakter. E-Tron S leveres med 20 tommers felger som standard, men kan utstyres med 22 tommer om man ønsker det, og bredere dekk enn på originalen.

Eksteriøret har noen endringer for å skille S-modellen fra den vanlige utgaven. Det gjør bilen fem centimeter bredere.

Bilen koster fra 842.000 kroner i varianten E-Tron 60 S SUV, og 864.000 kroner i varianten E-Tron 60 S Sportback. Bestillinger tas fra slutten av sommeren, heter det i pressemeldingen.