Audi E-Tron GT er lansert

Audi har lansert sin nyeste elbil, E-Tron GT. Bilen er bygget på en plattform delt med Porsche Taycan kalt J1, og er dermed en real sportsbil.

Dette er i motsetning til SUV-en E-Tron en firedørs sedan, som kommer både i en vanlig utgave og en friskere RS-utgave.

De to bilene er utstyrt med batteri med 85 kilowattimer tilgjengelig kapasitet (93 kWh brutto), som skal gi 488 kilometer rekkevidde. Firehjulstrekk besørget av to motorer er også på plass.

Som Porsche Taycan har E-Tron GT 800 volt-arkitektur. Foruten å spare vekt ved at det mindre metall i lederne, kan de også lades med høyere effekt. Det gir mulighet for å lade med inntil 270 kilowatt. Ifølge Audi holder det å lade fem minutter for å få 100 kilometer rekkevidde, mens 5 til 80 prosent skal gå på 22,5 minutter.

Bilene har varmepumpe som standard, og foruten å redusere energiforbruket brukes denne også til å varme opp batteripakken før lading. Dermed skal batteriet holde optimal temperatur når du først trenger å lade.

To gir

E-Tron GT er bygget på J1-plattformen som ble utviklet for Porsche Taycan. Foto: AUDI AG

At bilene er nært beslektet med Porsche Taycan understrekes videre av at Audi i likhet med sine kolleger i Stuttgart har utstyrt bilen med en totrinns girkasse på motoren på bakakslingen. Motoren på fremakslingen har som elbiler flest bare ett gir.

Audi E-Tron GT har samlet motoreffekt på 350 kilowatt, og et moment på 630 newtonmeter. I såkalt «boost-modus» økes momentet til 640 Nm. Null til hundre går på 4,1 sekunder.

Audi RS E-Tron GT leverer inntil 440 kilowatt og et moment på 830 Nm, mens det i boost-modus kan økes til 475 kW. Med såkalt «Launch control» kan bilen gjøre null til hundre på 2,5 sekunder, mens den ellers gjør det på 3,3 sekunder uten forberedelser.

Toppfarten er henholdsvis 245 og 250 kilometer i timen for GT og RS GT.

Plattformdeling gir mange likheter

At bilen deler plattform med Taycan betyr at den størrelsesmessig er nesten lik. E-Tron GT er 4,99 meter lang og 1,41 meter høy. Knappe tre centimeter mer enn Taycan i begge retninger. Bredden er 1,96 meter.

Audi E-Tron GT kan lades med 270 kW. Foto: Audi

Til gjengjeld har E-Tron GT litt mer bagasjeplass enn Porschen; 405 liter bak og 85 liter foran. RS-modellen har 366 liter bagasjerom bak.

I tillegg er også antakeligvis det aller meste av kraftelektronikken om bord den samme. Men plattformdeling er ikke noe nytt i bilverdenen, og særlig ikke i Volkswagen-gruppen, hvor det store flertallet av modeller deler deres mest brukte MQB-plattform.

Audi bygger i tillegg Q7 og Q8 på et plattform de deler med Bentley, Lamborghini og Porsche, og nå altså elbil på samme plattform som Porsche. Den kommende Q4 E-Tron er bygget på samme plattform som Volkswagen ID.3.

Det er med andre ord ganske differensierte biler, selv om mye av innmaten er lik. E-Tron GT er helt tydelig en Audi-modell, og ikke en Taycan med Audi-logo.

B-roll av E-Tron GT.

Ikke billig

Når det gjelder rekkevidde fremheves luftmotstandskoeffisient på 0,24, som er på nivå med forrige generasjon Tesla Model S og Toyota Prius, men også litt høyere enn Porsche Taycan som har 0,22 når alle luftinntak er stengt.

Det gjør bilene rimelig effektive. E-Tron GT har en beregnet WLTP-rekkevidde på 488 kilometer, mens RS E-Tron GT har en rekkevidde på 472 kilometer. Det straffer seg dermed tilsynelatende ikke stort andre steder enn i lommeboka å gå for den sterkeste varianten.

Og prisen er, som du sikkert allerede har tippet, ikke direkte lav. Innstegsmodell koster 900.000 kroner, men er allerede godt utstyrt. Skal du ha LED-matriselykter, ryggekamera, fancy belysning i interiøret, adaptiv fartsholder og sidespeil som kan felles inn må du opp til neste nivå.

Utstyrsnivåene GT Plus og GT Pro til 947.000 kroner og 1.000.000 kroner. For en RS E-Tron GT må du ut med 1.270.000 kroner.

Foruten mer motor får RS-modellen adaptiv luffjæring, sportsseter, mulighet for variabel differensiallås på bakakselen, og litt forskjellige designelementer og GT-emblemer som advarer medtrafikanter om at det her kommer en ekstra hissig bil.

Biler rundt millionen er utenfor budsjettet til de fleste. På den annen side er det i det samme prisleiet man finner Tesla Model S, som har solgt godt her i landet. Audi byr ikke på samme rekkevidde som Tesla (628 til 837 km), men så har den antakeligvis andre kvaliteter man ikke finner i en Tesla.

Porsche Taycan er heller ikke noe uvanlig syn på veiene her i landet, så vi tipper E-Tron GT kommer til å bli en bil vi får se mye av fremover.