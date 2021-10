Audi E-Tron får 20 kilometer ekstra

Det er modellen E-Tron 55, versjonen solgt med 400 kilometer rekkevidde og batteri på 95 kilowattimer som får en liten rekkeviddeøkning.

Ny programvare «låser opp» mer kapasitet i batteriet. Selv om total kapasitet er 95 kilowattimer, er kun 83,8 kilowattimer tilgjengelig for brukeren. Bufferen reduseres, og tilgjengelig kapasitet øker med 2,2 kilowattimer til 86 kilowattimer.

Programvareoppdateringen er ifølge Audi tilgjengelig for alle E-Tron 55 umiddelbart. Det er imidlertid ikke mulig å få denne oppdateringen over nett i disse bilene, så eiere må avtale time på et Audi-verksted.

Mer spesifikt er det alle modeller bygget fra og med september 2018 og til slutten av november 2019 (modellår 2019 og 2020) som kan oppdateres. Oppdateringen skal være kostnadsfri for eierene, skriver Audi i pressemeldingen.

Ny programvare til motor og kjøling

Foruten mer tilgjengelig batterikapasitet har Audi også forbedret programvaren som kontrollerer fremre motor. E-Tron 55 har stort sett kun fremdrift fra bakre motor, mens fremre motor bare brukes ved behov. Oppdateringen gjør at fremre motor slår inn enda sjeldnere enn i dag. Det gir lavere energiforbruk.

Kjølesystemet i drivlinjen får også oppdatering. Denne kjøler all kraftelektronikken. Audi har pønsket ut at de kan redusere volumet av kjølevæske som flyttes rundt i systemet, og på den måten bruke mindre energi på kjøling.

Disse forbedringene er allerede på plass i nyere versjoner av E-Tron 55, og er blant forbedringene som sørger for at disse har en oppgitt rekkevidde på inntil 441 kilometer. Audi garanterer ikke at du kan kjøre to ekstra mil med de eldre, men «inntil 20 kilometer» lengre.