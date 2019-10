Audi danket ut Tesla og Mercedes-Benz: Norges første elektriske akuttbil er på plass

– Den kommer i drift om en uke eller to. Nå har vi fått montert ladeboks på stasjonen. Bilen er også utstyrt med diverse ladebrikker, sånn at vi kan hurtiglade når bilen står i beredskap,sier Tommy Buch Abrahamsen.

Han er stasjonsleder ved ambulanseavdelingen til OUS, som nettopp har fått levert sin første elektriske akuttbil, en Audi e-tron 55. Bilen får Bærum ambulansestasjon som base, med Asker og Bærum som nedslagsfelt.

– Opptatt av miljøet

– Vi er opptatt av miljø, og OUS er miljøsertifisert. Da vi måtte bytte ut en av bilene, så var det noen biler på markedet som kunne være riktig for oss, sier Tommy Buch Abrahamsen.

Han forteller at det var tre mulige kandidater: Audi e-tron 55, Tesla Model X og Mercedes-Benz sin EQC.

– Etter ha vurdert rekkevidde i forhold til pris, og ikke minst størrelsen på bagasjerommet, valgte vi Audi. Vi har jo med oss endel utstyr, sier Abrahamsen.

Han understreker at selv om Tesla X kan fås med svært lang rekkevidde, har denne også langt stivere pris enn Audien.

Få erfaringer

En utfordring var at det ikke var mye erfaringer å sanke fra andre byer eller land.

– Det vi klarte å finne var en Tesla Model X som har gått som legebil i København. Men det hadde det vært noen utfordringer med batteriene, at den bilen måtte ha ekstra batteri til radiosamband, blålys osv. Det ønsket vi ikke, sier Abrahamsen.

Bilen skal i utgangspunktet ikke brukes mellom klokken 2200 og 0700, og derfor skal lade seg stappfull om natten.

– Våre beregninger tilsier å at den skal klare et skift uten å måtte lade noe særlig. Det blir en spennende vinter, men vi har troen.

– Vi må jo ha et litt annet fokus, tenke på at vi må lade tidsnok og ha nok strøm, det har vi litt opplæring og fokus på nå. Men operativt vil det ikke være annerledes, sier han.

Kjapp mini-ambulanse

For dem som ikke kjenner begrepet akuttbil, så er det altså en slags enmannsbetjent ambulanse uten båre.

– Jeg vet ikke om andre byer i Norge som har akuttbiler. Det et storbyfenomen, med høy aktivitet og mye oppdrag. Det er en enmannsbetjent bil med en paramedic, som står i beredskap eller er ute på veien, og rykker frem på akutte oppdrag. Det skal være en rask enhet, som skal starte behandle før ambulansen kommer. Ofte er ambulansene litt her og litt der, opptatt med andre oppdrag. Akuttbilen bruker ikke like lang tid på hvert oppdrag.

– Kan rekkevidde og ladetid føre til kritiske situasjoner?

– Ikke i det området som den skal operere nå. Det er så korte avstander. Vi tror at den skal fungere et helt skift. Vi vil også ha en minimumsgrense på når vi må inne og lade. Vi kjører jo heller ikke ambulansene helt til varsellampen lyser.

Avventer el-ambulanse

Når Norge får elektriske ambulanser, tør ikke Abrahamsen å si noe om.

– Foreløpig er det ikke biler på markedet som passer til våre krav. Vi har jo mye last, blant annet elektriske bårer osv. Det nærmeste i dag er vel VW sin e-Crafter, men den har ikke nok rekkevidde. Men når den riktige bilen kommer, så er vi positive til elektriske ambulanser.

– Og når den kommer, så skal Oslo universitetssykehus være først?

– Klart det! OUS leder an, sier Tommy Buch Abrahamsen blidt.