Atomopprydding på Kjeller blir fire ganger dyrere enn antatt

Det kan koste over fire milliarder kroner å rydde opp i atomavfallet på Kjeller utenfor Oslo. Det viser en ny rapport fra DNV GL som Teknisk Ukeblad (TU) har fått tilgang til. Det er mer enn fire ganger mer enn hva som ble antatt for bare tre år siden.

Årsaken er at det er 14 ganger mer avfall på Kjeller enn hva som ble anslått da.



Der utredningen for tre år siden anslo en prislapp på vel 890 millioner (2016-kroner) for å rydde opp på Kjeller, anslår nå DNV GL kostnadene til 3,6 milliarder.

– Det er betydelig større avfallsmengder enn man forutså for noen år siden, og det er beregnet å ta mye lenger tid å dekommisjonere anleggene enn man først trodde. Jeg vil også si det er betydelig mer komplekst enn man først antok, sier direktør Pål Mikkelsen i Norsk nukleær dekommisjonering (NND) til TU.

Men det stopper ikke der. For når Stortinget skal beslutte en investering av denne typen, brukes gjerne estimatet p85, som viser til at det er 85 prosent sannsynlighet for at kostnaden ligger innenfor det gitte anslaget. Med slike sannsynlighetsberegninger, blir kostnadsanslaget ifølge samme rapport fra DNV GL 4,5 milliarder kroner.

Alvorlige korrosjonsskader

Mikkelsen sier det er utfordrende å skille de nukleære anleggene på Kjeller fra de andre bygningene og områdene som ikke har vært brukt til nukleær virksomhet.

Siden atomforskningen startet på Kjeller på 1950-tallet, har tre ulike atomreaktorer vært i drift, sammen med flere lagre for atomavfall, og også et laboratorium for forskning på atombrensel. Det er dermed flere bygninger og anlegg som må tas fra hverandre på forsvarlig vis, dekontamineres og kjøres bort, før området kan friklassifiseres.

Institutt for Energiteknikk, som har drevet de tre reaktorene, har fått gode skussmål for forskningen sin. Nylig viste en utredning fra det Nordiske analysebyrået Oxford Reseach at forskningen ved den siste reaktoren, Jeep 2, har hatt nytteverdi både nasjonalt og internasjonalt.

Likevel måtte den siste atomreaktoren på Kjeller stenge ned før sommeren, etter at IFE hadde oppdaget alvorlige korrosjonsskader på den gamle reaktoren.

Riving av Haldenreaktoren kommer i tillegg

Både reaktortankene og det brukte atombrenselet til de tre reaktoren som har vært i drift på Kjeller, ligger fortsatt lagret på IFEs område. Der kan det ikke bli værende.

Norsk dekommisjonering (NND) ble opprettet i august 2018 og har fått i oppgave å ta de tre reaktorene fra hverandre på en forsvarlig måte, og transportere vekk avfallet. Direktør Pål Mikkelsen sier han ikke er overrasket over at kostnadene for å rydde opp nå øker.

– Nei, denne gangen er jeg ikke det. Etter at vi i vinter fikk kraftig økte kostnadsestimater for riving av Haldenreaktoren, var vi forberedet på at det også ville komme høyere estimat for Kjeller, sier han.

For IFE har også hatt en fjerde reaktorer i drift, nemlig Haldenreaktoren. Aftenposten kunne i januar avsløre at også kostnadene for å rive denne er langt høyere enn forventet.

Haldenreaktoren ble besluttet stengt for et års tid siden, og skal demonteres. Ifølge rapporten TU har fått tilgang til, er det estimert at det vil koste 3,4 milliarder å rive Haldenreaktoren alene. Det såkalte P85 alternativet estimerer kostnaden til 4,27 milliarder.

Den totale kostnaden for å dekommisjonere atomanleggene på Kjeller og i Halden kan dermed beløpe seg til over 8,7 milliarder, konkluderer DNV GL.



På toppen av disse kostnadene vil det komme en ekstrakostnad for å bygge nye lagre for det brukte atombrenselet og de gamle reaktorkomponentene. De totale anslagene for å rydde opp i norsk atomavfall, og bygge nye atomlagre, er anslått til rundt 15 milliarder. Men med de nye tallene fra DNV GL, vil prislappen bli høyere. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har lovet en stortingsmelding om saken i løpet av våren 2020.

Pål Mikkelsen sier NND har som mål å overta alle de nedlagte nukleære anleggene i løpet av 2022.

– Det avhenger av at vi får nødvendige konsesjoner blant annet for reell dekommisjonering, sier han til TU.

– Men vi har en plan om å bygge opp nødvendig kompetanse, og også ta over mye av IFEs ressurser på dette området i perioden 2020 til 2022, sier han.

Han sier det er vanlig at det tar fem år fra reaktoren stenger, til man starter dekommisjoneringen.

– Nå er det gått ett år siden Haldenreaktoren ble stengt. Vi tror vi kan fysisk kan starte dekommisjonering i løpet av fire år fra årsskiftet 2020, sier han.