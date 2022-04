Atomkraftverk i USA trues av stengning. Biden vil redde dem for 53 milliarder

Det siste tiåret har en rekke kommersielle kjernekraftreaktorer i USA blitt stengt ned før lisensen utløp. Det vil Biden-regjeringen nå endre på.

19. april åpnet en låneordning på seks milliarder dollar (ca. 53 milliarder norske kroner) som skal redde eiere eller operatører av atomkraftverk fra konkurs. Det forteller det amerikanske energidepartementet til nyhetsbyrået Associated Press.

Det er så langt den største statlige investeringen i en sektor som er presset av konkurranse fra billig gass, lave strømpriser og stigende kostnader.

Støtter de mest utsatte først

De første som får tilgang til lån, blir de reaktorene som allerede har annonsert planer om stengning.

Deretter vil det bli åpnet for mer økonomisk utsatte reaktorer.

Programmet er finansiert gjennom president Joe Bidens infrastrukturavtale på 1000 milliarder dollar, som ble vedtatt i november.

Vil ha mer fossilfri energi

Associated Press skriver at amerikanske atomkraftverk, ifølge energiminister Jennifer Granholm, bidrar med mer enn halvparten av landets fossilfrie elektrisitet. Hun mener derfor at president Biden er forpliktet til å holde liv i disse kraftverkene for å oppnå sine mål for ren energi.

– Vi bruker alle tilgjengelige verktøy slik at dette landet kan bli drevet av fossilfri energi før 2035, og det inkluderer å prioritere eksisterende atomkraftverk, sier Granholm.

Storbritannia investerer også

Det er ikke bare USA som er interessert i mer atomenergi. Etter invasjonen av Ukraina er Storbritannia på jakt etter energikilder som kan erstatte russisk gass.

Sky News kan fortelle at den britiske regjering skal se på mulighetene for utvinne skifergass, såkalt fracking.

I høst investerte Storbritannia milliarder i kjernekraft.

Da så britene særlig på muligheten for HTGR-reaktorer (High Temperature Gas Reactor), et konsept som fortsatt ikke er kommersielt.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.