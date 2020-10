TU omtalte onsdag at Institutt for energiteknikk (Ife) konkluderer med at sikkerheten til selve Haldenreaktoren ikke ble påvirket av forskningsjukset der. I ett prosjekt førte testoppsettet til økt risiko for stråling for de ansatte. Men hva vet vi om hvordan jukset kan ha påvirket sikkerheten ved atomanlegg i utlandet?