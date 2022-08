Et avgjørende skritt på veien mot en framtid med små atomreaktorer er tatt etter at amerikanske atomsikkerhetsmyndigheter, Nuclear Regulatory Commission (NRC), for første gang har godkjent en såkalt Small Modular Reactor (SMR). SMR-reaktoren blir av kjernekraft-tilhengere omtalt som en løsning på problemene med konvensjonell kjernekraft.