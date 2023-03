Arnstad til Altaposten: Åpner for havvind og karbonfangst på Melkøya

– Snøhvit og Melkøya er et svært viktige industriprosjekt for hele landsdelen og for Norge, men det er en stor utfordring at mange i eksisterende næringsliv i Finnmark nå får nei fra Statnett og Statkraft, fordi kraften er «reservert» en elektrifisering av Melkøya, sier Marit Arnstad (Sp) til Altaposten.