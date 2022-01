De siste årene har det innimellom dukket opp vakre bilder i mediene av mikrohus i skogen eller på stranda, hus så små at man formelig kan ta dem på ryggen og flytte dem etter været. I motsetning til bobiler og campingvogner, som er henvist til parkeringsplasser og sletter med campingturister tett i tett, ligger mikrohusene for seg selv på idylliske steder der ingen skulle tru at det var tillatt å bu.