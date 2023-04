Siniyah-øya ligger i et av de sju konstituerende emiratene, Umm al-Quwain, cirka fem mil nordøst for Dubai.

Perlebyen som er funnet her, dateres tilbake til førislamsk tid – på slutten av 600-tallet. Eldre såkalte perlebyer er blitt nevnt i historiske tekster, men denne byen er den første fysiske byen som er funnet fra denne eldgamle epoken i regionen.

– Dette er det eldste eksemplet på denne typen Khaleeji-perleby, forteller Timothy Power, førsteamanuensis i arkeologi ved De forente arabiske emiraters universitet. Khaleeji er Persiabukta på arabisk.

Kristent kloster

Perlebyen var trolig i sin tid hjemmet til titusenvis av mennesker. Tidligere har arkeologer funnet et eldgammelt kristent kloster som også er datert til tiden før islam fikk utbredelse. Klosteret, som har ligget bevart i ørkensanden, kan være hele 1400 år gammel.

Perlebyen ligger rett sør for klosteret og strekker seg over rundt 143.500 kvadratmeter. Arkeologer har funnet en rekke hus laget av strandstein og kalkmørtel. Byen har alt fra små, trange boliger til større hus med gårdsrom – noe som tyder på at det fantes en sosial lagdeling, påpeker Power.

Byen har også tegn som tyder på at den var bebodd hele året – i motsetning til mange andre steder preget av østersdykking, som er en sesongaktivitet.

– Husene ligger tett i tett og det er klare tegn på at menneskene bodde der hele året, sier Power.

I husene har arkeologer funnet perler og dykkerlodd, som fridykkerne brukte for å komme raskt ned til bunnen – mens de holdt pusten.

Kristne innbyggere

Både funnet av klosteret og det at byen stammer fra førislamsk tid, tyder på at innbyggerne var kristne. Islams profet og grunnlegger av islam, Muhammed, ble født rundt 570 og døde i 632. Forskere tror kristne konverterte til islam etter hvert som religionen ble dominerende i området.

Før De forente arabiske emirater (UAE) ble kjent for sin oljerikdom, var de mest kjent for den tradisjonsrike perledykkingen. Fra mai til september seilte tradisjonelle dhow seilskip ut i Den arabiske gulfen med menn på jakt etter perler. Dykkerne risikerte livet og kunne foreta over 30 dykk på en lang dag.

Perledykking tok stort sett slutt etter første verdenskrig, både som følge av depresjonen og introduksjonen av kunstige perler. Men perledykking har beholdt en helt spesiell betydning i De forente Emiraters historie.

Et satellittbilde viser Siniyah Island i Umm al-Quwain, De forente arabiske emirater, der arkeologer nylig har funnet restene fra den eldste perlebyen som er funnet hittil. Den stammer fra slutten av 600-tallet. Foto: Planet Labs PBC

Skjell i haugevis

På perleøya fant arkeologene et området fylt av kasserte østersskjell. Folk som går over øya kan også føle rester av østersskjell knase under føttene.

– Man finner bare én perle i hvert 10.000. østersskjell. Du må derfor finne og kaste tusenvis og tusenvis av østersskjell for å finne en perle, forklarer Power.

– Avfallet fra perleindustrien var enormt. Du har å gjøre med millioner av østersskjell som er kastet, sier han.

Umm al-Quwain, som er det minst befolkede emiratet i UAE, planlegger nå å bygge et besøkssenter på stedet.