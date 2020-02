Forskere fra DTU Space skal i løpet av de neste to årene utvikle en ny form for avansert metalldetektor som skal monteres på en drone. For å unngå at instrumentene forstyrres av magnetisk og elektrisk støy fra dronen, blir de montert 4–5 meter under den på et patentert taljesystem som DTU Space har utviklet.

(Foto: Arne Døssing Andreasen)