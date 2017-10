Årets teknologileder: Hvem fortjener prisen for 2017?

For fjerde gang skal TU dele ut prisen til en leder i en teknologibedrift.

Kandidaten bør ha markert seg spesielt i 2017, eventuelt hedres for sin innsats for sin arbeidsgiver og norsk teknologiutvikling over flere år.

– Teknisk Ukeblad ønsker å trekke fram ledere som evner å se langt framover, ta ansvar og vise godt lederskap i tider med store krav til teknologi som en del av løsningene. Vi tror at leserne av TU har forslag til kandidater med god begrunnelse, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør Jan M. Moberg TU Media.

Tidligere vinnere

Konsernsjef Svenn-Tore Larsen i Nordic Semiconductor fikk æren av å motta den første prisen i 2014. Alf Bjørseth med en lang rekke bedriftsetableringer og suksesshistorier mottok prisen i 2015. I fjor var det konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL som ble hedret.

– Vi har mange gode forslag til kandidater, men tror våre lesere kan sitte på enda flere gode innspill, sier Moberg.

Hvem fortjener prisen i år? Har du flere forslag? Fyll ut skjemaet!

Nederst har vi listet opp noen navn. Har du en favoritt, skriv den ned i skjemaet. Om et par uker presenteres en liste over finalistene som leserne kan være med og stemme på.

Les om alle teknologikandidatene til Norwegian Tech Award 2017 her.

Tre priser

Årets teknologileder er en av tre priser Teknisk Ukeblad deler ut hvert år. Under fellesbetegnelsen Norwegian Tech Awards kårer vi en verdig vinner av Årets teknologibragd, Årets teknologileder og Årets hederspris.

Leserne er med på å plukke ut vinnerne av teknologibragden og teknologilderen ved avstemming på nett. En jury foretar den endelige kåringen og begrunner valget.

Prisene, som består av trofé og diplom, skal i år deles ut under Industri Futurum på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen 20. november.

Teknisk Ukeblads redaksjon står for utvelgelse av kandidater til hedersprisen. Den har tidligere gått til Erik Tandberg (2014), Tormod Hermansen (2015) og Rolf Skår (2016).

En av disse kan bli årets teknologileder