Anslaget er 4,1 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oppjusteringen av anslaget skyldes hovedsakelig høyere kostnader i produksjonsboring innen felt i drift.

– Investeringene i 2025 anslås nå til å bli 240 milliarder kroner, som er 11 prosent mer enn anslått i forrige måling i mai. Oppjusteringen drives i stor grad av høyere anslag innenfor kategoriene felt i drift og feltutbygging. Det oppdaterte anslaget for 2025 indikerer en vekst i nominell verdi på 16 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2024, gitt for et år siden, skriver SSB.