Årets julekalender er i gang, og du kan vinne en fullspekket mobiltelefon

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag i desember for å prøve lykken.

I årets første luke ligger Sony Xperia XZ2 Premium, og du får en telefon fullspekket med avansert teknologi. Designet med et dynamisk vibrasjonssystem, 4K-skjerm og kraftige stereohøyttalere, gir den deg en opplevelse som vekker alle sansene. I tillegg sørger Sonys lydteknologi, LDAC, for at musikken får optimal kvalitet selv om du lytter til den med trådløse øretelefoner.

Premien har en verdi på 8990 kroner og er levert av Sony.

Les mer om Sony Xperia XZ2 Premium her.

Alt du trenger å gjøre er å svare på spørsmålene og legge igjen navn, telefonnummer og adresse.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag - vinneren blir annonsert mandag 10. desember.

Retningslinjene for TUs julekalender finner du her.

Vi trekker én vinner hver dag frem til nyttårsaften.

Lykke til!

NB: Julekalenderen er laget av Teknisk Ukeblad Medias kommersielle byrå Delta V, og har ingen sammenheng med redaksjonelt arbeid.