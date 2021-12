Arabisk månebil skal bruke norsk teknologi

De forente arabiske emirater tar mål av seg til å bli fjerde nasjon på månen. Den selvkjørende bilen Rashid skal etter planen trille rundt på månens overflate fra 2024.

Om bord på Rashid er et norsk instrument som skal måle elektrontetthet på månen.

– Mohammed Bin Rashid Space Centre tok kontakt med oss sommeren 2019 i forbindelse med et spennende romprosjekt de arbeidet med, kalt Emirates Lunar Rover, forteller Tore André Bekkeng i det norske elektronikkfirmaet Eidel.

– Emiratenes romsenter ønsket å finne ut om vårt rominstrument, multi-Needle Langmuir Probe, m-NLP, kunne brukes til å måle elektrontettheten den første meteren på månens overflate.

Månestøv på utstyret

Emirates Lunar Rover – «Rashid» Måne-roveren Rashid utvikles av Mohammed Bin Rashid Space Centre i Dubai. Roveren blir en halv meter lang og veier ti kilo. Om bord har den flere kameraer, et termisk instrument og det norske instrumentet m-NLP. Instrumentet m-NLP er utviklet ved Universitetet i Oslo og videreutviklet og kvalifisert for bruk i rommet av elektronikkbedriften Eidel. Eidel leverer flere spesialtilpassede Langmuir-prober, som blir en av nøkkel-nyttelastene om bord. Innhentede data fra forskningen vil bli delt med det internasjonale vitenskapelige samfunnet.

Snart ble Universitetet i Oslo (UiO) også involvert for å hjelpe til med tolking av målingene.

– Månens fysikk er litt på kanten av vårt kompetanseområde, men for oss er dette en unik mulighet å utvikle vår forskningsprofil, sier førsteamanuensis Lasse Clausen ved Fysisk institutt på UiO.

Elektrontettheten er viktig fordi den sier noe om ioniseringseffekten på månestøv og hvordan støvpartikler fester seg på roveren og utstyr.

– Prosessen som skaper elektrisk ladd støv, er lite forstått, sier Hannah Sargeant ved Open University i Milton Keynes i Storbritannia til Nature.

Det norske instrumentet er det mest spennende om bord på Rashid, mener hun.

Instrumentet ble opprinnelig utviklet for bruk på UiOs forskningsraketter for å måle elektrontetthet øverst i jordas atmosfære. Her skaper elektronene både nordlys og forstyrrelser for satellittsignaler som GPS.

Instrumentet skal også til romstasjonen

Instrumentet er blitt så vellykket at NASA bruker det på en del av sine forskningsraketter, det brukes på den norske satellitten Norsat-1, og det skal fly på den internasjonale romstasjonen ISS.

– m-NLP er det eneste instrumentet i verden som kan måle plasmatettheter med en oppløsning på under en meter, skrev Airbus i en pressemelding da kontrakten for levering til romstasjonen ble klar.

Samme teknologi er også på vei til Merkur om bord på BepiColombo, et japansk-europeisk samarbeid.

Månebilen Rashid under test i lab. «Nålene» som ses foran på bilen, er del av det norske instrumentet. Illustrasjon: Mohammed Bin Rashid Space Centre

Fjerdemann på månen

I tillegg til USA og Russland har Kina plassert kjøretøy – rovere – på månen. Emiratene blir dermed det fjerde landet på månen når Rashid er på plass.

Det arabiske landet har et ambisiøst romprogram. Sonden Hope er på vei til Mars, og i fjor var den første astronauten fra Emiratene på et åtte dagers opphold på den internasjonale romstasjonen ISS.

Denne artikkelen ble først publisert på Titan.uio.no