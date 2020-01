Åpningen av Munchmuseet utsettes

Museet skulle opprinnelig ha åpnet til sommeren. Munchmuseet på Tøyen vil holde åpent gjennom sommeren, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Noen endelig åpningdato, utover at det etter planen blir til høsten, er ikke avklart. Årsaken til utsettelsen er blant annet at bygget mangler brann- og sikkerhetsdører. Museet skal dessuten ha et avansert klimaanlegg for å ivareta kravene til oppbevaring og utstilling av sårbar kunst.

Dette anlegget er ikke ferdigtestet, og kunsten kan ikke flyttes til det nye museet før klimaanlegget er stabilt. Åpningen må derfor forskyves til i høst.

– Vi har iverksatt tiltak for å sikre at ytelseskravene til klimaanlegget blir oppfylt, og vi har bestilt midlertidige dører for å kunne sluttføre testing av klimaanlegget, slik at innflyttingen ikke blir forsinket unødvendig, sier direktør Eli Grimsby for Kultur- og idrettsbygg.

