Ap krever mer midler til helseteknologi

Et fåtall av demente bruker GPS-systemer. Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) kritiserer regjeringen og krever grep.

– Regjeringen kan ikke bare drive med pekeleken. Eldreministeren må være en god partner for kommunene, og staten må bidra med virkemidler som virkelig monner, sier Moflag til Dagsavisen.

Regjeringens omsorgsplan har som mål å innføre GPS-systemer innen neste år.

Lettere å finne demente som forsvinner

Med GPS skal det bli lettere å finne demente som forsvinner. Så langt tar under halvparten av norske kommuner i bruk tjenesten.

– Dette handler om penger til helseteknologi, utbygging av bredbånd og det handler om et politisk fokus som i denne regjeringen har vært fraværende, sier Moflag, som sitter i helse- og omsorgskomiteen.

Rådgiver Maria Alseth i Helsedepartementet sier at regjeringen i 2019 setter av over 90 millioner kroner til velferdsteknologiprogrammet.

– I tillegg setter vi av omtrent 42 millioner til teknologier for trygghet, som for eksempel GPS. Velferdsteknologi er noe regjeringen prioriterer høyt, og som vil være et viktig satsingsområde fremover, sier Alseth.