Antall petroleumsstudenter på NTNU ikke halvert allikevel – antallet har økt

Ansatte ved NTNU stusset da rektoren sa at antall petroleumsstudenter var halvert. Nå beklager rektoren. Det viser seg tvert imot at antall studenter har økt.

Det var i en artikkel i Adresseavisen før helga at NTNU opplyste at antall petroleumsstudenter var halvert mellom 1999 og 2018, da 77 studenter ble uteksaminert. Saken ble også omtalt av flere andre medier.

Skolens rektor, Anne Borg, sa at det ser ut til at klimakrisen gjør at petroleumsstudiene ikke er like attraktive.

Nå beklager rektoren, og opplyser at tallgrunnlaget var feil.

«Vi har nå gjort en grundigere analyse slik at tallene fra 1999 og 2018 kan sammenlignes. I 1999 uteksaminerte NTNU 60 studenter innen 5-årig sivilingeniør og 2-årig internasjonal master i Petroleumsfag, og ikke 137 som vi gikk ut med først i denne saken. Dette innebærer at NTNU IKKE har opplevd en stor reduksjon i antall uteksaminerte kandidater innen petroleumsfag", skriver dekan Olav Bolland i en epost til NTB på vegne av rektoren.

Dermed har antall petroleumsstudenter altså økt i perioden.

– NTNU beklager sterkt denne feilen, skriver Bolland.

Skolen opplyser at årsaken til feilen er at man har sammenlignet tall som ikke var direkte sammenlignbare.

NTB har også omtalt de feilaktige tallene og tok kontakt med NTNU etter å ha blitt gjort oppmerksom på feilen av ansatte på Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

