Anslår at Bybanen i Bergen blir over 3 milliarder kroner dyrere

Rundt 2 milliarder av kostnadsøkningen skyldes prisvekst. Det er også lagt inn et nytt påslag for usikkerhet, skriver Bergensavisen.

Byggestart blir trolig i 2024/2025, ifølge Ingrid Nergaard Fjeldstad (V), byråd for klima, miljø og byutvikling.

Hun fikk fredag overlevert det reviderte planforslaget fra direktør Tarje Wanvik i plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Ifølge Wanvik kan banen tidligst stå klar i 2032.

Behandles i mai

Bystyret skal etter planen behandle planforslaget 31. mai, skriver Bergens Tidende.

Neste steg for byrådet blir å få tak i tilstrekkelig finansiering.

De fem reguleringsplanene for Bybanen til Åsane har tatt fem år å lage og har kostet 260 millioner kroner i utredninger og konsulentarbeid. Prosjektet består av 12,7 kilometer med bane, 5,7 kilometer nye tunneler, 14 holdeplasser og 13 kilometer stamsykkelvei.

Banen skal i utgangspunktet gå fra Kaigaten i Bergen sentrum til Vågsbotn i Åsane.

Ikke prioritert hos Vegvesenet

Fredag leverte også Statens vegvesen sitt forslag til ny Nasjonal transportplan. De har prioritert prosjekter ut fra tre økonomiske rammer.

I rammen med mest penger har Bybanen først byggestart i 2030, som betyr at den fullføres en gang etter 2036, skriver Bergens Tidende.

I rammen med minst penger er ikke prosjektet prioritert i det hele tatt, mens det midtre alternativet foreslår oppstart først i 2032.

En forutsetning for at Bybanen til Åsane kan bygges, er at man får på plass en forlengelse av Fløyfjelltunnelen. Dette har oppstart i 2027 og 2029 i rammene med mest penger, og ingen oppstart i rammen med minst penger.