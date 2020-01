Ansatt døde i tank med fiskeslo og maursyre – nå må rederiet møte i retten

Det var 10. juni 2018 at en fisker på tråleren Nordstar døde i en ensilasjetank om bord. Mannen gikk ned i tanken for å utføre vedlikeholdsarbeid, men besvimte kort tid etter og ble liggende under ensilasjerestene i flere minutter. Han døde til slutt av kvelning, heter det i tiltalen.