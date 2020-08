Seks måneder etter at Anniken Hauglie gikk av som arbeids- og sosialminister, er hun endelig ute av karantene etter sin forrige stilling og kan ta fatt på arbeidsoppgavene som ny leder for Norsk olje og gass. Fire dager etter at hun startet i stillingen er det fortsatt ganske rolig på kontoret, men kalenderen begynner å fylles opp.