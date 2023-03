På kvinnedagen ble tunnelboremaskinen som skal sikre vannforsyningen til Oslo døpt. Maskinen blir oppkalt etter en byråkrat som var sentral i planleggingen.

– På selveste kvinnedagen er det ekstra passende å hedre sterke og målbevisste kvinner. Søstermaskinen som borer seg inn i fjellet her fra Huseby får navnet Anne Brit, etter Anne Brit Lindsøe som har vært en sentral byråkrat i prosessen fram mot det politiske vedtaket i 2019.

Det sa direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, under dåpen av tunnelboremaskinen under en høytidelig seremoni i en fjellhall under bakken ved Huseby i Oslo.

Maskinen skal sammen med en annen maskin som ble startet opp i januar, og fikk navnet «Betzy» etter kvinnesaksaktivisten Betzy Kjelsberg, bore den 19 kilometer lange tunnelen som skal føre reservevann fra Holsfjorden til Oslo.

Det er en ny råvannstunnel for ny reservevannforsyning til Oslo som skal etableres. Denne skal gå mellom Huseby i Oslo og Vefsrud i Lier, hvor vann fra Holsfjorden skal fraktes vestover. Holsfjorden er en fjordarm i innsjøen Tyrifjorden, og drikkevannskilde for Asker og Bærum.

Tunnelboremaskinen Anne Brit skal bore vanntunnelen fra Huseby i retning Holsfjorden. Foto: NTB/Gorm Kallestad

Aske og vann er største utfordringer

Tunnelen skal drives med tunnelboremaskiner fra begge sider. Fra Holsfjorden begynte boringen 9. januar. Monteringen av tunnelboremaskinen Betzy begynte 17. oktober. På Huseby-siden startet monteringen av Anne Brit 28. november.

De to maskinene er identiske, med unntak av at Betzy har høyere kapasitet for utpumping av vann. Det skyldes at det er ventet større utfordringer med vanninntrengning på Holsfjorden-siden.

Bergarten rombeporfyr er en vanlig bergart i området. Den er avsatt i lag med aske mellom. Asken kan være løs, og føre mye vann. Askelag som løper parallelt med tunnelen kan skape utfordringer for tunnelboremaskinene. Forinjeksjon av betong er det viktigste tiltaket med tanke på dette.

Tunnelen får en kapasitet på 4,3 kubikkmeter per sekund. Renseanlegget som bygges på Huseby har lavere kapasitet enn dette. Dermed vil det ikke være behov for pumper.