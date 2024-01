Andøya Spaceport: Norges nye dør til verdensrommet

– Det vi kaller Initial Operations Capability, er klart. Det vil si at én Assembly-, Integrations- and Test-bygning (AIT), oppskytningsrampe og midlertidig kontrollbygning er ferdig, sier Ingun Berget som er daglig leder for Andøya Spaceport.

– Vi har søkt om maksimalt 30 oppskytninger i året og planlegger for å ha opptil fire oppskytningsleverandører i aktivitet samtidig, sier Ingun Berget i Andøya Spaceport. Foto: Privat

Det mangler ikke på raketterfaring på Andøya. Siden 1961 har det blitt skutt opp små forskningsraketter fra Oksebåsen. Det som nå er i ferd med å skje på den naturskjønne øya, er i en helt annen liga. På det meste kan det bli 30 oppskytninger i året fra Andøya Spaceport. Av raketter i en helt annet skala. Samtidig bygger det nye romeventyret på Andøya på over 60 års erfaring med rakettoppskytning når det kommer til meteorologi, telemetrisamling og sikkerhet.

Andøya Spaceport har foreløpig kun én kunde: Det tyske new-space oppstartsselskapet Isar Aerospace. Selskapet har undertegnet en kontrakt på 20 år for bruk av oppskytningsplattform A på det nye anlegget. Infrastrukturen som eies og driftes av Isar er ikke ennå klar til å ta imot raketter. Derfor er det uklart når første oppskytning vil finne sted.

– Infrastrukturen på Andøya er spesialbygget for oss og vår Spectrum-rakett. Det gjenstår fortsatt en del byggearbeid på bakken, så vi kan ikke nå svare på når den første oppskytningen vil skje. I ordinær drift har vi som mål å kunne gjennomføre oppskytning hver måned, sier driftsdirektør Josef Fleischmann i Isar Aerospace til Teknisk Ukeblad.

Isar Aerospace Tysk oppstartsfirma, etablert i 2018.

Har kapital på 330 millioner Euro.

Bygger raketten Spectrum. Isar bygger både rakettkropp og motorer. Som en av få rakettmotorer bruker Isars Aquila-motor propan som drivstoff, noe som er både billigere, mer tilgjengelig og miljøvennlig enn det mer vanlige rakettdrivstoffet parafin.

Spectrum-raketten er omtrent 28 meter høy, med en diameter på ca. 2 meter.

Den kan løfte omtrent 1 tonn nyttelast opp til lav jordbane.

En flyplass for raketter

2. november ble Andøya Spaceport offisielt åpnet av kronprinsen. Mesteparten av åpningsseremonien foregikk i det ferdige AIT-bygget – i hovedsak en stor tom industrihall. Her skal de forskjellige rakett-trinnene monteres sammen, før den ferdige raketten fraktes de siste meterne til oppskytningsrampen.

Tilstøtende AIT-bygget ligger et klasse 8 rentrom. Her skal finelektronikk som for eksempel satellitter klargjøres for oppskytning. Bygningen har Andøya Spaceport ansvar for. Det som skjer inne i bygningen er kundens, i dette tilfellet Isar Aerospace, sitt ansvar.

Til venstre er AIT-bygningen. Her skal raketten monteres og fylles med nyttelast. Det er planlagt ytterlig fire AIT-bygninger utenfor sikkerhetssonen på 2,3 kilometer. Foto: Andøya Spaceport

For å holde styr på ansvarsfordelingen er det enklest å tenke på Andøya Spaceport som en flyplass og kunden som flyselskapet. Flyplassen står for rullebane, kontrolltårn og sikkerhet, flyselskapet gjør resten. I dette tilfellet vil det si at det tyske selskapet gjør store investeringer på Andøya. All infrastruktur som er direkte knyttet til rakettene, betales av Isar.

– Alt over bakken er Isar Aerospace sitt. Grunnen som alt står på, er vår, sier operations director på Andøya Spaceport, Jon Harr.

Andøya Spaceport er et datterselskap av Andøya Space AS, som igjen eies 90 prosent av staten via Nærings- og fiskeridepartementet og 10 prosent av Kongsberg Defence & Aerospace.

Tusen liter i sekundet

Selve oppskytningsplattformen er en betongkloss med en flammedefleksjonsgrop og et vanninnsprøytningssystem, noe som er avgjørende for at grunnen skal tåle de enorme kreftene fra en rakettoppskytning. Vanninnsprøytningssystemet spyler ut 1000 liter vann i sekundet under raketten for å dempe lyd og vibrasjoner fra oppskytningen. Det vil med andre ord bli mye røyk å se under oppskytning, men mesteparten av denne røyken er vanndamp – som det også er når de virkelig store rakettene skytes opp.

Tankene skal inneholde flytende oksygen (LOX) og propan, drivstoffet til Isars Aquila rakettmotorer. Tårnet til venstre i bildet skal brukes til statisk test av rakettmotorene. Foto: Andøya Spaceport

Foreløpig er det ikke umiddelbart tydelig at anlegget på Børvågen, 37 kilometer sør for Andenes, er romfartsrelatert. Og foreløpig er det altså kun ett navn på kundelisten til Andøya Spaceport. Går ting etter planen, vil det endre seg.

– Vi har midler til å bygge to oppskytningsplattformer til, og jobben med å finne kunder til dem pågår. Vi har det ikke travelt, og akkurat nå fokuserer vi på test og oppskytning av Isars første rakett. Det blir den aller første oppskytningen til bane fra norsk jord, sier Harr.

Går testoppskytningen bra, vil det bety at Norge er vertskap for Europas eneste uavhengige og operative port til verdensrommet.

Norges «Star City»

Isars propandrevne rakettmotor, Aquila. Her montert på demonstrasjonsmodell av andretrinnet på Spectrum-raketten. Foto: Isar Aerospace

Planene for videre utbygging av anlegget er også klare. Det danske arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) har tegnet en hel «Space Village», som har planlagt byggestart sent i 2024 eller tidlig i 2025. Her vil det bli permanente kontrollrom, driftsanlegg og overnattingstilbud for oppskytningspersonell.

– Vi har søkt om maksimalt 30 oppskytninger i året og planlegger for å ha opptil fire oppskytningsleverandører i aktivitet samtidig. I tillegg til «Space Village» vil det bli satt opp 4 AIT-bygninger utenfor sikkerhetssonen, som er på 2,3 kilometer, forteller Berget.

Artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 7–8/2023