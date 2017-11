Amerikansk militærleverandør tapte F-35-konkurranse. Gir seg ikke mot Forsvaret

Den amerikanske militærleverandøren Blue Aerospace krevde 26 millioner i erstatning fra Forsvaret.

Bakgrunnen var at de tapte konkurransen om innkjøp av traktorene som skal slepe Forsvarets nye redningshelikoptre og kampflyet F-35. Erstatningskravet var summen de mente de ville fått dersom de vant konkurransen.

Nå har de tapt saken i Oslo tingrett, og blir avspist med 350.000 i erstatning, samtidig som de må dekke statens saksomkostninger.

Dommen ble anket på mandag.

Les også: F-35-flyene er levert og straks på vei til Norge

Tapte centimeterkrangelen

Helt sentralt i striden var lengden på de amerikanske B250-traktorene som Blue Aerospace tilbød. Forsvarsdepartementet hevdet at amerikanerne aldri ville fått kontrakten, fordi traktorene ville overstige kravet til total lengde på 5 meter.

Blue Aerospace var helt uenig i dette og argumenterte for retten med at traktoren målte 4,71 meter.

De ble ikke hørt av Oslo tingrett, som la til grunn at traktoren var 5,5 meter lang. De tok da utgangspunkt i tilbudet, og så bort fra opplysninger om at traktoren kunne leveres med slepekroker som ville gjøre den kortere enn fem meter.

– Ulovlig konkurranse

Kontrakten gikk til norske Hesselberg Maskin.

Forsvaret har senere innrømmet at traktorene fra Hesselberg aldri skulle vært kjøpt. Både Hesselbergs og Blue Aerospace skulle vært avvist fra anbudskonkurransen, fordi anbudskonkurransen ble gjennomført ulovlig.

Blue påklaget kontraktstildelingen og forsøkte å få innkjøpet fra norske Hesselberg Maskin stanset, men ble ikke hørt.

I forbindelse med rettssaken kom det frem en rapport som stiller spørsmål ved om den nye flyslepetraktoren er i stand til å trekke F-35 på glatt vinterføre, skrev Klassekampen.

Det er ikke første gang flyslepetraktorer skaper trøbbel for Forsvaret. Anbudsprosessen var et resultat av et bomkjøp i 2008, der det ble brukt millioner på «ubrukelige» traktorer som ikke tålte vekten av Forsvarets fly eller helikoptere.

– Feil argumentasjon

Blue Aerospace har anket avgjørelsen fra Oslo tingrett.

– Vi er fornøyd med at forsvaret innrømmer at de brøt loven ved tildelingen og vi er fornøyd med at vi får erstatning for negativ kontraktsinteresse, men vi mener at domsavsigelsen er feil, sier Morten Åsli.

– Vi mener at både lovanvendelse og argumentasjon er feil, fortsetter han.

– Det kan ikke være sånn at en oppdragsgiver kan bestemme seg et år etter en tildeling, etter at de har understreket flere ganger at tilbudet er kvalifisert, legger han til.

Kommunikasjonsrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsmateriell ønsker ikke å kommentere dommen, siden ankefristen ikke har gått ut.