Forsvaret setter Bell-helikoptre på bakken etter etter at aksling knakk under trening

En aksling på et av Forsvarets Bell-helikoptre knakk tvers av etter en treningstur ved Bardufoss. Nå settes alle helikoptrene av samme type på bakken.

Heldigvis hadde helikopteret landet og sto på en landingstralle med motoren i gang da nestenulykken skjedde 9. oktober, ifølge Forsvarets forum.

Piloten hørte et smell, og turtallet for halerotoren gikk i null. Etter undersøkelser viste det seg at en aksling i girboksen som driver halerotoren, hadde brukket og dermed var satt ut av drift. Hadde dette skjedd i lufta, ville helikopteret ha begynt å rotere.

– Den ødelagte akslingen er sendt til USA for nærmere undersøkelser, og hele flåten av denne typen maskiner er satt på bakken mens videre undersøkelser pågår, sier skvadronsjef Eirik Stueland ved 339-skvadronen til Forsvarets forum.

Forsvaret har 18 Bell 412-helikoptre, der en del er oppgradert med ny hovedgirboks, HP (High Performance), som takler mer moment enn SP (standardutgaven).

Hovedgirboksen på Bell 412 veier cirka 300 kg. De to PT6-motorene på de norske Bell 412-helikoptrene leverer hver cirka 1 300 hk effekt, men etter at generatorer, pumpe og en liten kombinasjonsgirkasse har tatt sitt, er det cirka 1 800 hk som leveres på selve rotorakslingen.

I tillegg til Forsvarets 18 Bell 412 SP/HP i 339. skvadron, finnes det per juni 2017 åtte sivile Bell-maskiner av forskjellige typer i Norge, ifølge Luftfartøyregisteret.