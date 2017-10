F-35-flyene er levert og straks på vei til Norge

De tre første F-35-flyene som skal til Norge ble levert fra Lockheed Martin-fabrikken allerede 20. oktober, ti dager før fristen, og er nå i siste fase av klargjøringen før de kan flys til Ørland flystasjon.

Det kom fram på et informasjonsmøte mandag.

– Planen nå er at de lander på Ørland cirka klokka 14 torsdag 2. november. Men det er en del usikkerhet knyttet til dette, sa generalmajor Morgen Klever, som er direktør for Kampflyprogrammet.

Amerikanske flygere

Det er tre amerikanske flygere fra organisasjonen Defense Contract Management Agency (DCMA) som tar de norske flyene på sine første langturer. Flyene vil fortsatt vil ha amerikansk merking når de lander i Norge.

Først når Forsvarsmateriell er ferdige med sin mottakskontroll i forkant av den offisielle mottaksseremonien 10. november, vil kampflyene presenteres med Luftforsvarets rundeller. Seremonien foregår på På Luftforsvarets 73-årsdag.

Forsvaret legger til rette for presse og flyspottere under den første landingen torsdag, men det er samtidig strenge sikkerhetstiltak.

Norges sjuende treningsfly ble levert til flybasen Luke i sommer. De neste tre flyene kommer om tre dager - til Ørland flystasjon. Foto: Staff Sgt. Jensen Stidham

– Dette er et femtegenerasjons kampfly som er suverent mot potensielle motstandere. Det betyr samtidig at flyet har mye teknologi som må skjermes. Her må vi prøve å balansere åpenhet med sikkerhetshensyn, sa brigader Dag Aamoth, som er nestleder i kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet, på pressetreffet.

Bremseskjerm på bil

De tre første flyene som lander vil ennå ikke ha påmontert bremseskjerm. Disse blir sendt med egne fraktfly, og den første skjerminstallasjonen landet på Oslo lufthavn tidlig mandag og er på vei til Ørland i bil.

De norske flyene er dessuten blant de første til å leveres med den nye 3F-softwaren.

– Denne er så ny at våre egne testflygere ennå ikke har fløyet med den annet enn i simulator, fortalte Klever.

Den siste testingen som flyene AM-8, AM-9 og AM-10 nå skal gjennom, handler blant annet om lufttanking på natta, noe som flyene må gjennom rundt sju ganger på ferden over Atlanteren. Flytida er beregnet til 10-11 timer, og flygerne vil ha tilbragt enda mer tid enn dette i cockpit når de lander på norsk jord.

– Det er dessverre meldt regn og vind på Ørland denne dagen. Det kan bety at det ikke blir noen overflyging, men en instrumentinnflyging rett inn. Flygerne vil dessuten være slitne når de kommer, og ønsker neppe å bruke mer tid enn de må, sa Klever og opplyste samtidig at F-35-flyene skal møtes av F-16 ved grensa.

Det er snart 38 år siden forrige gang Luftforsvaret mottok kampfly av en ny type. Dette var 15. januar 1980 da det første F-16B Fighting Falcon landet på Rygge etter at testpilot Steinar Berg hadde fløyet det fra Fokker-fabrikken i Nederland.

Krype-gå-løpe

Så snart det seremonielle er over, starter Luftforsvarets operasjonelle testperiode («OT&E») som leder mot at de senhøsten 2019 skal kunne utføre oppdrag med såkalt initiell operativ evne (IOC) og med full operativ evne fra 2025.

Den norske OT&E-fasen vil i hovedsak dreie seg om det som er spesielt ved den norske bruken av kampflyene, men enkelte våpentester fra den allerede gjennomførte amerikanske OT&E vil gjentas for å fokusere på særnorske forhold og mål ved våpenbruken.

Aage Longva, som inntil i sommer var stasjonssjef på Ørland og nå er stabssjef i Luftforsvaret, understreket at de starter forsiktig med en såkalt krype-gå-løpe-tilnærming. Han fortalte at de norske F-35-flyene ikke vil bære våpen før i 2019, når de første gang skal overta operative oppgaver fra F-16.