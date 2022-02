Amerikansk Global Hawk-drone forlot ukrainsk luftrom da Russland angrep

I lengre tid har US Air Force jevnlig hatt en av sine RQ-4B Global Hawk-droner i lufta over Ukraina.

Dette har skjedd i full åpenhet der dronen har kringkastet sin posisjon via ADS-B og gjort det mulig å følge flygningene på ulike trackingtjenester.

Onsdag morgen dro dronen på nytt tokt og sirklet i stor høyde øst i Ukraina, før den forlot ukrainsk luftrom omtrent samtidig som at Russland innledet sine angrep, ifølge Flightradar 24.

Onsdag hadde også USAF og britiske RAF hvert sine RC-135 overvåkingsfly over og rundt Ukraina, mens Nato var der med et av sine E-3A Sentry (Awacs).

Også Nato har dem

Dette er et såkalt «stand-off» overvåkingsystem. Det vil si at dronene kan fly i alliert eller internasjonalt luftrom, og med sine kraftige sensorer og en flyhøyde på opp til 60.000 fot, vil de være i stand til å observere langt inn i territorium av interesse for USA og Nato.

Det har en utholdenhet på over 32 timer, og ifølge historikken har oppdragene i Ukraina typisk vart i rundt et døgn om gangen.

Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk Motor: Rolls-Royce North American AE 3007H turboviftemotor, 33,8 kN skyvekraft

Rolls-Royce North American AE 3007H turboviftemotor, 33,8 kN skyvekraft Vingespenn: 39,8 m

39,8 m Lengde: 14,5 m

14,5 m Høyde: 4,7 m

4,7 m Drivstoffkapasitet: 7.847 kg

7.847 kg Maksimal avgangsvekt (MTOW): 14.628 kg

14.628 kg Nyttelast: 1.360 kg

1.360 kg Våpen: Nei

Nei Hastighet: 310 knop/574 km/t

310 knop/574 km/t Rekkevidde: 8.700 nautiske mil/16 112 km

8.700 nautiske mil/16 112 km Flyhøyde: 60.000 fot/18 288 m

60.000 fot/18 288 m Utholdenhet: >32 timer

Også Norge er medeier i fem slike systemer som er i ferd med å settes i operativ drift i Nato.

De erklærte første operative evne (IOC) for ganske nøyaktig ett år siden.

Dronene, som er produsert av amerikanske Northrop Grumman, heter Nato AGS RQ-4D og er basert på Global Hawk block 40.

I Nato-drakt har de fått navnet «Phoenix». De brukes til bakkeovervåking (AGS, «Alliance Ground Surveillance».

Tre Wizz Air-fly stående

Ukrainske myndigheter stengte i 3-tida det ukrainske luftrommet for sivil flytrafikk.

Ifølge Flightradar24 var det torsdag morgen kun ett utenlandsk flyselskap som hadde passasjerfly stående på bakken på Kyivs to lufthavner. Dette er ungarske Wizz Air som har tre Airbus A320-fly igjen i Ukraina.

Europeiske luftfartsmyndigheter, Easa, sendte torsdag morgen ut det som kalles «Conflict Zones Information Bulletin» (CZIB). Her advares det også mot å fly i nærheten (innen 100 nautiske mil) fra grensene mot Hviterussland og Russland rundt Ukraina.

Angrep flybaser

NTB refererer til den russiske forsvarsledelsen som hevder at angrepene er rettet mot militære mål og at det ukrainske flyvåpenet og dets luftvern er satt ut av spill.

– Russlands væpnede styrker gjennomfører ikke rakett- eller artilleriangrep mot byer i Ukraina. Presisjonsvåpen ødelegger militær infrastruktur, militære flyplasser, fly, luftforsvarsanlegg og det ukrainske forsvaret, heter det i en kunngjøring.

Ukrainas forsvarsledelse hevder på sin side å ha skutt ned fem russiske fly og et kamphelikopter i Øst-Ukraina, nær områdene som kontrolleres av russiskstøttede separatister. Det er «ikke er i samsvar med virkeligheten», lød kommentaren fra Moskva.