Amazon utvider fornybar satsing i India

I en kunngjøring på sine egne hjemmesider opplyser Amazon at de nå vil få en samlet kapasitet på 1.1 gigawatt (GW) i fornybar energiproduksjon i landet. Vindparken i Osmanabad i delstaten Maharastra er Amazonas syvende fornybarprosjekt i større skala i landet i løpet av det siste året. Selskapet har også annonsert flere solenergiprosjekter på tak som skal bidrar til å drive lokale Amazon-anlegg.

I juni kunngjorde Amazon-sjef Andy Jassy en forpliktelse til å investere 26 milliarder dollar i India innen 2030. Netthandelgiganten har satt som mål å drive selskapets virksomhet med 100 prosent fornybar energi globalt innen 2040 og er ifølge egne utsagn den bedriften som kjøper mest fornybar energi i verden.

India opplever for tiden en stor interesse og økning i investeringer innen fornybar energi. Ifølge en rapport fra Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), ble det investert hele 14,5 milliarder dollar i fornybar energi i India mellom 2021-22.

Det er en økning på 125 prosent fra året før. Men investeringene vil måtte mer enn dobles til 30-40 milliarder dollar årlig for at India skal nå målet om 450 GW fornybar energikapasitet innen 2030, ifølge IEEFA.