Luftfartstilsynet har trukket ut de som skal få lov til å teste ulik bruk av droner der dronen er utenfor operatørens synsvidde. Tilsynet sier alle aktørene skal bruke avansert teknologi til navigasjon, kontroll og til å oppdage andre luftfartøy.

Politiets helikoptertjeneste, flygekontrolltjenesten Nats, Orknøyene, nødleveranser av medisiner og inspeksjon av vindfarmer til havs er de andre områdene som er med i prøveordningen.

– Dette er et viktig skritt for sikker integrering av droner i britisk luftfart. Ved å støtte prosjekter som spenner fra leveranser til forbruker til inspeksjon av viktig infrastruktur, kan vi samle inn avgjørende data for å forme fremtidens politikk og regelverk, sier tilsynets fremtidsdirektør Sophie O'Sullivan.

Amazon planlegger å lansere tjenesten Prime Air i Storbritannia innen utgangen av året. Selskapet driver allerede droneleveranser i Lockeford i California og i College Station i Texas.