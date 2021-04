– Alvorlig feil i det norske klimaregnskapet

Det er oppdaget en feil i det norske klimaregnskapet, bekrefter Statistisk sentralbyrå (SSB) overfor Teknisk Ukeblad (TU). Ifølge klimaforsker Robbie Andrew ved CICERO Senter for klimaforkning kan feilen utgjøre så mye som 1 million tonn CO 2 bare for 2019 regnskapet.

– Det stemmer at vi har oppdaget en feil. Vi er i ferd med å legge ut en melding på våre nettsider nå, sier en ordknapp Peder Næs i SSB til TU.

Ikke regnet ferdig

Det er salget av marine gassoljer og autodiesel, som blant annet brukes i sjøfart og fiske, som har vært underrapportert i regnskapet. De oppdaterte tallene ligger ifølge SSB 674 millioner liter over hva som tidligere har blitt rapportert, bare for 2019. Salgstallene har vært underrapportert helt tilbake til 2012.

– Det er en betydelig volumøkning. Opp fra 1,3 milliarder liter til 1,9 milliard liter bare for 2019, sier Kristin Øystese, som jobber med skipsfart i Norsk klimastiftelse.

Seniorforsker Robbie Andrew, ved CICERO Senter for klimaforsker, antar at feilen kan gi et utslag på det norske klimaregnskapet på hele 1 million tonn karbondioksid (CO 2 ).

– Vi vet ikke dette sikkert enda, for vi vet ikke hvor mye av den marine gassen som blir brukt innenriks og hvor mye som blir brukt utenriks, sier han til TU. Han sier anslaget hans på 1 million tonn CO 2, er basert på den oppgitte feilmarginene hos SSB sammen med tendensene for salg av marin gassoje i Norge.

– Er dette en alvorlig feil?

– Ja, det er det. Men det er bra de retter opp, sier Andrew til TU.

Næs i SSB bekrefter at feilen vil slå ut på det norske klimaregnskapet

– Det vil jo slå ut. Men vi har ikke regnet ferdig hvor mye det vil slå ut, sier han.

Ikke første gang

Det er ikke første gang SSB gjør feil i klimaregnskapet. Da SSB i desember 2016 reviderte utslippstallene for norsk landbruk, forsvant halvparten av sektorens utslippskutt siden 1990. Den gang var det feil i antall melkekyr som hadde blitt rapportert inn. Men feilen som er gjort nå, framstår som mer alvorlig, mener Robbie Andrew i CICERO.

– De har tidligere oppgitt at marine utslipp går ned, sier han.

SSB oppdaterte sin melding om feilen tirsdag ettermiddag. SSB skriver: «Endringen medfører at det ble lagt til vel 674 millioner liter marine gassoljer og autodiesel i petroleumsstatistikken for 2019. En grovregning viser at dette til sammen utgjør i underkant av 1,8 millioner tonn CO2 for samme år. Hvor mye av dette som til slutt blir en del av de samlede klimagassutslippene i Norge for 2019 avhenger blant annet av fordelingen mellom fiske, innenriks og utenriks sjøfart.»

Norges naturvernforbund skriver på twitter tirsdag kveld at de mener det er "Skremmende hvis norske klimagassutslipp er høyere enn tidligere rapportert! Det betyr at vi er enda lenger unna å nå våre klimamål og må kutte mer enn de regjeringen har lagt opp til."