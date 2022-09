Allierer seg for å skape ny norsk byfergeindustri

Zawas – Zero-emission Automated Water Shuttles vil bruke den norske kompetansen på elektrifiserte båter og ferger og autonomi. Bak Sams, Nordic Edge og Maritime Clean Tech sår en masse bedrifter og kompetanse som skal settes inn for å utnytte nye industrielle muligheter

Torun Degernes som til daglig leder bransjeforeningen for autonomi i transport (Sams) leder også samarbeidet i Zawas. Hun tror det er et enormt potensial, bare i Europa, for å bruke elver og andre vannveier som en integrert del av transportsystemet i byene.

3000 byer har allerede aktive fergestrekninger og det er minst 1000 til som burde ha det. Små elektriske og autonome ferger med høy regularitet vil kunne tiltrekke mye persontrafikk. Spesielt når vannstrekningene koordineres med andre transportløsninger på land.

Dette kan bli en stor ny norsk industri, mener organisasjonen. Vi har allerede mye av den kompetansen som trengs og flere norsk byer benytter ferger i bytrafikk. Norske bilferger er mer elektrifisert enn den norske bilparken, som er fremst i verden.

NTNU har jobbet lenge med autonomi og byferger, og mange norske selskaper som Hyke i Fredrikstad er godt i gang.

