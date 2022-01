Alliansen vil tilby 35 nye elbiler i løpet av tiåret

Nissan skal lansere en ny elbil for det europeiske markedet. Nykommeren er oppfølgeren til deres eksisterende Micra.

Dagens Micra er en liten femseters bil som er noe mindre enn elbilen Renault Zoe. Hvorvidt nykommeren skal hete Micra, er uklart, men den skal altså ta over for Micra i Europa.

Bilen er bygget på Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansens CMFB-EV-plattform, som skal brukes i alliansens småbiler. Nissan sidestiller den med den kommende Renault 5, som skal bygges på denne plattformen.

Nissan presenterte ingen detaljer om bilen, men vi vet at plattformen åpner for elbiler med rekkevidde på inntil 400 kilometer og kan utstyres med batteri på noe over 50 kilowattimer.

Billigere å bygge elbil

Plattformens største styrker er at den reduserer kostprisen på bilene. Ifølge Renault reduserer den produksjonskostnadene på bilene med 33 prosent sammenlignet med deres Renault Zoe. Den har også 10 prosent lavere energiforbruk enn dagens Zoe-plattform. Plattformen er også mer kompakt og gjør det mulig å produsere biler med mer innvendig plass enn dagens Zoe.

Ut over dette er ingen detaljer, verken om lanseringstidspunkt eller spesifikasjoner, kjent. Første bil på CMFB-EV-plattformen kommer i 2024.

Nyheten ble sluppet i forbindelse med en pressekonferanse fra alliansepartnerne Renault, Nissan og Mitsubishi, hvor de la frem sine fremtidsambisjoner, en plan kalt Alliance 2030.

Den kommende Nissan-modellen skal produseres av Renault. Foto: Nissan

Kort sagt fortalte de at de i enda større grad enn i dag skal dele på teknologi og infrastruktur. Den kommende Micra-erstatteren er et godt eksempel. Den er «designed by Nissan, engineered and manufactured by Renault», som de sier. Bilen skal også bygges i en Renault-fabrikk i Frankrike, side om side med Renault 5.

60 prosent av bilene deres er i dag bygget på felles plattformer. Innen 2026 skal dette økes til minst 80 prosent. For elbiler skal 90 prosent av modellene dele plattform.

Dermed er det rimelig å anta at bilene fra Renault, Nissan og Mitsubishi vil bli likere med tiden, særlig de billigste modellene i de lavere segmentene.

I mellomsegmentet skal det være noe mer differensiering mellom bilmerkene, og Nissan-sjef Makoto Uchiada trakk frem mellomsegmentbilene Nissan Ariya og Renault Megane E som eksempler på dette. I øverste segment skal det fremdeles være stor differensiering for å ivareta merkenes egenart.

35 nye elbiler

Det er spesielt elbilutvikling som er i fokus. De neste årene planlegger alliansen å investere 23 milliarder euro i elektrifisering. Det skal munne ut i en rekke nye elbiler.

Nissan Ariya og Renault Megane E er bygget på plattformen CMF-EV. Innen 2030 vil de tilby 15 modeller på denne plattformen og selge til sammen 1,5 millioner slike biler i året, håper de. For CMFB-EV er målet 250.000 elbiler i året innen 2026. Til sammen 35 ulike elbilmodeller fra bilmerkene skal tilbys innen 2030.

For å få til dette er alliansepartnerne enige om å utvikle det aller meste av teknologi i fellesskap. For eksempel vil alle bilmerkene ha samme batteriteknologi. Slik felles utvikling og innkjøp skal i 2026 redusere batterikostnadene med 50 prosent sammenlignet med i dag, og i 2028 skal de ha nådd 65 prosent.

Alliansepartnerne ønsker å kjøpe råvarene som trengs til batteriproduksjon direkte fra gruvene. De har ikke ambisjoner om å produsere batteriene selv, men ønsker å gjøre dette i samarbeid med batteriprodusenter som for eksempel AESC.

Alliansen har planer om å tilby 35 elbiler i 2030, demonstrerer Renault-sjef Luca de Meo. Foto: RNM Alliance

220 gigawattimer

Alliansens felles tilgjengelige produksjonskapasitet skal være 220 gigawattimer i 2030. Det tilsvarer rundt 3,6 millioner elbiler med en gjennomsnittlig batterikapasitet på 60 kilowattimer. All produksjonen vil dog ikke gå til elbil.

Selv om de har tydelige ambisjoner, har ingen av bilprodusentene planer om å droppe forbrenningsmotoren. Ambisjonen er at de i stor grad skal være elektrifisert innen 2030. Det betyr at det skal produseres en mengde hybridbiler i tillegg, og disse må også ha batteripakker.

Nissan har alene en ambisjon om at halvparten av bilene de selger verden over, skal være elektrifisert innen 2030. I Europa er målet 100 prosent elektrifisering innen 2030.

Ingen bilprodusents elbilvisjoner er komplett uten at faststoffbatterier er et kulepunkt på presentasjonen. Alliansen jobber med å utvikle slike batterier, med Nissan i førersetet. De jobber i dag med å utvikle prototyper på faststoffbatterier.

Første pilotproduksjon av fullstørrelseceller skal starte i Yokohama i Japan i 2024, mens serieproduksjon etter planen skal starte i 2028. Målet er en pris på 65 dollar per kilowattime.

Altså er ingenting klart for markedet på mange år ennå. ASSB (Alliance Solid State Battery) som de kaller batteriet, skal ha dobbelt så høy energitetthet som dagens batterier og skal kunne lades på en tredel av tiden.

Sammen om maskinvareutvikling

Foruten batteri går alliansepartnerne sammen om elektronikk og programvare i bilene. For eksempel får alle bilene en ny og mer integrert dataplattform som skal redusere antallet frittstående styreenheter i bilene. 20 slike enheter (ECU-er) skal styres via samme datamaskin og kan oppdateres over internett.

Målet er å gjøre bilene mer fremtidsrettet ved at programvare og maskinvare i større grad skilles fra hverandre. I hvilken grad alliansen selv ønsker å produsere nødvendige styreenheter, er uklart. Renault-sjef Luca de Meo sa at det er vanskelig å si hvilke enheter de selv ønsker å produsere, og hvilke de vil fortsette å kjøpe fra underleverandører.

Alliansens neste steg er å ta i bruk programvareplattformen Android Automotive i bilene. Renault Megane E kommer med denne plattformen, og i 2026 skal fem millioner av alliansens biler leveres med Google Android.

Førerstøttesystemer, og senere mulighet for selvkjøring, utvikles på tvers av bilprodusentene. For eksempel skal Nissans Pro Pilot-system tas i bruk på alle bilmerkene.

Hvorfor så mange modeller?

I en spørsmålsrunde etter pressekonferansen ble alliansens ledere bedt om å utdype ambisjonsnivået. Det er ventet at Tesla skal selge 1,5 millioner elbiler i 2022, og de har bare fire bilmodeller. En tilhører spurte om hvorfor alliansen planlegger 35 elbilmodeller innen 2030 og hvorfor tradisjonelle bilprodusenter trenger så mange ulike modeller for å selge like mange biler.

Nissan-COO Ashwani Gupta forklarte at det handler om at alliansens bilmerker i dag har nær hundre forskjellige bilmodeller og at de må tilby noe for alle dersom målet er å få folk til å ta steget over til elektrisk mobilitet.

Han mener at alliansens fremtid ikke bare handler om salgsvolum, men også om å tjene penger på bilene de segler, også når de skal selges verden over.

Mitsubishi strever fortsatt med Europa

Mitsubishi har hatt det vanskelig i Europa lenge og varslet i 2020 at de hadde planer om å trekke seg ut. Etter en omstrukturering ble det i fjor klart at de ville ha en liten tilstedeværelse på kontinentet likevel. Mitsubishi-sjef Takao Kato ble spurt om bilmerket hans har planer om å styrke sin posisjon i Europa.

Han fortalte at de aktivt studerer hvordan de kan overleve i Europa, men det later ikke til at bilmerket planlegger noe stort comeback. Om de skal lansere flere nye modeller her, vil det sannsynligvis bli aktuelt å produsere bilene hos Nissan eller Renault, forklarte han.

Mitsubishis elbilmål er å være 50 prosent elektrifisert innen 2030. Det ser ikke særlig ambisiøst ut, medga Kato, men forklarte at deres hovedmarked er Asia, og der er ikke elektrifiseringsmålet like klart som i Europa.

– Noen land sier de vil satse på elbiler, men så endrer de retning året etter. Strategiene endrer seg stadig i de landene. I øyeblikket følger vi bevegelsene i de landene på nært hold, sak Kato.