«Alle» vil til Utsira

Som gutten i eventyret vil de fastboende i landets minste kommune gå til nordavinden for å få noe tilbake for melet som vinden blåste bort. Etter flere bomturer endte gutten og mor hans opp med overveldende rikdom i form av gourmet-retter og gullpenger. Utsira ønsker seg et forskningssenter, servicebase, nye innbyggere og varige arbeidsplasser skapt av vindkraften i havet.